快訊

又傳虐童！男子超商「剪刀腳夾脖」 幼童大哭雙腳騰空

特斯拉好康開賣馬斯克氣炸「取消不准賣」！台灣好市多回應了

李洋凱旋歸國透露退役後想選羽協理事長 最快時間點曝

蘇花安計畫通過環評 公路局預計2032年完工通車

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台9線蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）昨通過環評大會審查。圖／交通部提供
台9線蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）昨通過環評大會審查。圖／交通部提供

交通部公路局辦理「台9線蘇花公路安全提升計畫」(簡稱蘇花安計畫)環境影響評估作業，歷經環境部環評專案小組會勘及2次初審會議審查，於8月6日獲環評審查委員會通過審查，公路局將積極推動，儘速完成安全可靠的蘇花公路拼圖。

公路局由局長陳文瑞率隊參加環評審查會，就環境影響說明書及委員審查意見，包括環境保護措施、土方暫置及碎解、運輸策略、易坍方路段落石評估及防護、便道規劃管理及復原、生態監測合理性等逐一答覆，也對0403花蓮大地震對蘇花公路造成影響進行說明。

陳文瑞表示，本計畫為東部鄉親殷切期盼之建設，今（2024）年4月3日花蓮發生規模7.2強烈地震，蘇花改已完工路段均無影響，但台9線和平以南路段，新增崩塌造成數百公尺高的落石源，而今年7月凱米颱風來襲，再度造成蘇花公路交通中斷，雖已完成搶通，後續仍待復建恢復道路功能。而蘇花安計畫沿線經過7個原住民部落，也已於今年7月31日取得最後1個部落（克尼布部落）的投票同意開發。

公路局表示，蘇花安計畫主要採橋梁及長隧道設計，避開環境及地質敏感地區，完工後可大幅減少極端氣候預警性封路機率，有利大眾運輸、促進地區觀光及國土均衡發展等效益。本次通過環評審查後，公路局接續辦理建設計畫提報，並於核定後趕辦設計、用地取得、發包施工等作業，以121年完工為目標。

環評 蘇花公路

延伸閱讀

國5銜接蘇花改通過環評！預計2032年完工將可疏解市區車流

竹市中華路行穿線庇護島凹陷遭批惡魔島 公路局：已改善完成

國3古坑交流道下來後找不到上去的地方 今側車道動工盼不再「迷航」

蘇花通車將分3時段通行 司機趕回北部「沒什麼好怕」

相關新聞

立秋悶熱+午後雷陣雨 瑪莉亞颱風最快今生成 對台灣影響曝

今天是24節氣的立秋。天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天表示，受到低氣壓影響，昨天在南投以南山區午後雷陣雨發展旺盛，下到晚...

邱泰源：明後年都不調健保費

「健保改革勢在必行，還有很多政策可以做，不需優先調漲保費。」衛福部長邱泰源昨接受本報專訪承諾，「明後年都不需調整健保費率...

瑪莉亞颱風將生成 賈新興：估朝日本東北外海移動

瑪莉亞颱風即將生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來10天菲律賓東方外海至南海一帶，無明顯熱帶...

邱泰源：拚明年調高健保補充保費

近日台灣股市暴跌暴漲，引發矚目，而攸關上千萬位股民權益的補充保費費率即將進入修法階段，衛福部長邱泰源昨接受本報專訪表示，...

今天立秋 颱風即將生成預測路徑曝 吳德榮分析對台影響

今天是24節氣的立秋。氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，清晨西南風與陸風輻合，中南部偶有局部短暫陣...

亞太永續博覽會／統一超綠消費 4方案拚永續

打造單一企業規模最大永續生活體驗場域，統一超商旗下關係企業7-ELEVEN、星巴克、黑貓宅急便攜手參與二○二四第三屆亞太...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。