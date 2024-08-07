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影／無薪父親節 遠洋漁工疑遭強迫無薪工作15個月

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
父親節將屆，台灣遠洋漁船「銪富」號的十位漁工上午與支持的盟友們聚集在立法院陳情無法安心過父親節，抗議他們在該漁船上無薪工作一年多後所經歷的令人震驚的遭遇，十名漁工總共被積欠80,850美元薪資，這些漁工在惡劣的條件下被困在海上15個月，他們的身份證件被沒收，行程被欺騙，而且即使在返回台灣後，也沒有獲得十位漁工估計總共至少80,850美元的基本工作工資。記者曾吉松／攝影
父親節將屆，台灣遠洋漁船「銪富」號的十位漁工上午與支持的盟友們聚集在立法院陳情無法安心過父親節，抗議他們在該漁船上無薪工作一年多後所經歷的令人震驚的遭遇，十名漁工總共被積欠80,850美元薪資，這些漁工在惡劣的條件下被困在海上15個月，他們的身份證件被沒收，行程被欺騙，而且即使在返回台灣後，也沒有獲得十位漁工估計總共至少80,850美元的基本工作工資。記者曾吉松／攝影

父親節將屆，台灣遠洋漁船「銪富」號的十位漁工上午與支持的盟友們聚集在立法院陳情無法安心過父親節，抗議他們在該漁船上無薪工作一年多後所經歷的令人震驚的遭遇，漁工們在海上航行15個月後，最近才剛剛返回台灣，這是一個強迫勞動、苛扣工資和債務拘束的可怕例子。

十名漁工總共被積欠80,850美元薪資，這些漁工在惡劣的條件下被困在海上15個月，他們的身份證件被沒收，行程被欺騙，而且即使在返回台灣後，也沒有獲得十位漁工估計總共至少80,850美元的基本工作工資。工人們反而被告知，他們必須再次返回海上並執行其他的工作，才能獲得已完成工作的報酬。

父親節將屆，台灣遠洋漁船「銪富」號的十位漁工上午與支持的盟友們聚集在立法院陳情無法安心過父親節，抗議他們在該漁船上無薪工作一年多後所經歷的令人震驚的遭遇，漁工們在海上航行15個月後，最近才剛剛返回台灣，這是一個強迫勞動、苛扣工資和債務拘束的可怕例子。記者曾吉松／攝影
父親節將屆，台灣遠洋漁船「銪富」號的十位漁工上午與支持的盟友們聚集在立法院陳情無法安心過父親節，抗議他們在該漁船上無薪工作一年多後所經歷的令人震驚的遭遇，漁工們在海上航行15個月後，最近才剛剛返回台灣，這是一個強迫勞動、苛扣工資和債務拘束的可怕例子。記者曾吉松／攝影

父親節 薪資

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