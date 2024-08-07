影／無薪父親節 遠洋漁工疑遭強迫無薪工作15個月

立法院7月15日三讀通過《勞基法》第54條修正草案，明定勞雇雙方得協商延後強制退休年齡，看似打開65歲強制退休的天花板，不少資深讀者也紛紛來信詢問《經濟日報》，「是不是以後滿65歲時，就不會『被』退休了？」答案可能會讓一些資深員工有些失望...

2024-08-07 08:45