影／無薪父親節 遠洋漁工疑遭強迫無薪工作15個月
父親節將屆，台灣遠洋漁船「銪富」號的十位漁工上午與支持的盟友們聚集在立法院陳情無法安心過父親節，抗議他們在該漁船上無薪工作一年多後所經歷的令人震驚的遭遇，漁工們在海上航行15個月後，最近才剛剛返回台灣，這是一個強迫勞動、苛扣工資和債務拘束的可怕例子。
十名漁工總共被積欠80,850美元薪資，這些漁工在惡劣的條件下被困在海上15個月，他們的身份證件被沒收，行程被欺騙，而且即使在返回台灣後，也沒有獲得十位漁工估計總共至少80,850美元的基本工作工資。工人們反而被告知，他們必須再次返回海上並執行其他的工作，才能獲得已完成工作的報酬。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言