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毛綠豆vs.油綠豆差別在哪？她逛賣場霧煞煞 農業部解答：這款適合煮湯

聯合新聞網／ 綜合報導
綠豆分成「毛綠豆」和「油綠豆」兩種。其中，毛綠豆適合用來煮綠豆湯，綠豆子則適合加工製成綠豆餡。示意圖／Ingimage
綠豆分成「毛綠豆」和「油綠豆」兩種。其中，毛綠豆適合用來煮綠豆湯，綠豆子則適合加工製成綠豆餡。示意圖／Ingimage

綠豆湯具備清熱解毒功效，多食用可以幫助人體排毒、消暑。知名作家宅女小紅在臉書粉專提問，她外出買東西，發現綠豆有「綠豆子」和「毛綠豆」兩種，故詢問網友差異何在。其中，毛綠豆適合用來煮綠豆湯，綠豆子則可以拿來種豆芽、加工製成綠豆餡。

宅女小紅貼出一張兩包綠豆的照片，一包寫「綠豆子」、一包寫「毛綠豆」，她決定戴上老花眼鏡，細看外包裝上的說明，來研究這兩種綠豆究竟有什麼不同，同時也PO文尋求網友解答。

許多網友看完紛紛留言表示，「毛綠豆才會軟，綠豆子喜歡『裝熟』，煮到會生氣」、「毛綠豆煮綠豆湯，油綠豆（綠豆子）種豆芽」、「我阿嬤開五穀雜糧行，從小的綠豆湯，我們家就是要用毛綠豆煮」、「毛綠豆比較好吃，用冬瓜糖替代二砂，吃起來有古早味喔」、「毛綠豆煮完整個人會炸開+軟爛，就跟人生一樣，喜歡硬一點的口感要選綠豆子」、「毛綠豆比較綿密好吃」、「毛綠豆洗一洗冰冷凍（含些水），隔天拿出來煮，會比較快煮出綠豆沙」。

另有網友指出，其實兩種豆子都可以煮綠豆湯，「其實差在口感而已，煮法一樣，記得不要先加糖就好，糖加下去豆子就定型了，怎煮都不會軟了」、「毛綠豆豆體比較鬆軟，湯會比較沙（台語）；油綠豆的豆體顆粒比較完整，湯會比較清。其實沒有誰比較好吃，只有自己的喜好」。

根據農業部粉專資訊，毛綠豆又名為「粉綠豆」、「台南5號」，外皮上帶有粉質，因此看起來霧濛濛的。由於毛綠豆的種皮較薄，經過烹煮後易熟軟，口感上較綿密，故適合用來煮綠豆湯，以及製作綠豆冰沙。

至於油綠豆，由於其種皮較厚，且油油亮亮的有光澤感，因此比較常被拿來加工製成綠豆餡。民眾日常吃到的綠豆沙餡料，可能就是油綠豆做成。油綠豆可以鮮食，其營養價值與毛綠豆差不多，都是對人體有益的好綠豆。

農業部製圖分析「毛綠豆」和「油綠豆」的差異。圖／擷自農業部粉專
農業部製圖分析「毛綠豆」和「油綠豆」的差異。圖／擷自農業部粉專

綠豆

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