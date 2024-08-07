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台中新增一例本土M痘確診個案 患者曾接種1劑M痘疫苗

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市衛生局說，前天接獲疾管署通知新增1例M痘（Mpox）確診，是台中市截至目前的第3例確診病例。經查，該案為30餘歲之本國籍男性， 7月下旬因會陰部有毛囊炎且發燒、雙側腹股溝腫脹、喉嚨痛、口腔潰瘍等症狀就醫，經醫師評估後採檢檢驗，前天實驗室檢驗確診陽性。

衛生局長曾梓展說，他們獲報後24小時內完成疫調並進行衛教，提醒自我健康監測21天，經調查該案僅有接種1劑M痘疫苗紀錄，因此再次提醒符合接種條件之民眾儘速接種疫苗，並完成2劑疫苗。

另據疾病管制署統計資料顯示，今年截至昨天為止，全國共有33例M痘確定病例，含本土30例、境外移入3例，皆為本國籍男性。

曾梓展說，M痘傳播具侷限性，主要傳播途徑為不安全性行為，呼籲市民應落實自我防護，盡速接種M痘疫苗，避免出入風險社交場所及與不特定人士親密接觸。如出現發燒、畏寒、肌肉酸痛、淋巴腫脹、皮膚出疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等疑似罹患M痘症狀，請佩戴口罩及穿著長袖衣褲盡速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史，以利及早診斷及早治療。

他說，近期適逢暑假假期以及七夕情人節將至，社交活動頻率大增，民眾需留意自身健康，呼籲符合M痘疫苗接種條件的民眾盡速完成2劑疫苗接種，接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力。

台中市有多處合約院所提供公費M痘疫苗供民眾接種，凡近1年內曾有高風險性行為者、過去曾罹患性病者、性接觸對象有上述任一情形者請儘速完成疫苗接種，民眾可於「台中市政府疫苗預約系統」預約，或向各區衛生所洽問及可上衛生局網站查詢。

衛生局長曾梓展呼籲，符合M痘疫苗接種條件的民眾盡速完成2劑疫苗接種。圖／台中市衛生局提供
衛生局長曾梓展呼籲，符合M痘疫苗接種條件的民眾盡速完成2劑疫苗接種。圖／台中市衛生局提供
M痘的病徵。圖／台中市衛生局提供
M痘的病徵。圖／台中市衛生局提供

台中市 疫苗 衛生局

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