未來1周時晴時雨這2天雨勢最猛 赴日本要注意準颱風動態

今天是24節氣立秋。中央氣象署預報員劉宇其表示，台灣今明兩天比較接近夏季天氣型態，午後可能有局部大雷雨。周五、周六受到低壓帶影響，中南部這兩天可能會有局部大雨發生。

劉宇其表示，台灣東方海面一直到日本南方海面，是大的低壓帶。在這個大的低壓帶當中，目前在台灣以東2000公里的位置有1個熱帶性低氣壓，未來有機會發展成颱風，不過這個低壓持續往北前進，對台灣不會有影響。

而目前在台灣東方有一個低氣壓，不過，劉宇其表示，它的結構非常的弱，這幾天受到整個低壓帶在台灣附近影響，天氣不穩定。今天上半天多雲到晴天氣，由於環境上水氣多，預期今天午後雷雨的狀況會非常明顯。

劉宇其表示，西半部地區、東北部地區、山區部分，都有午後雷雨發生的可能。其中，中部以北、宜蘭可能有局部大雨出現，不排除北部山區今天可能有短延時豪雨出現。雖然目前天氣大致穩定，不過，中午過後天氣變化會滿明顯的，前往山區或溪河活動要注意天氣變化。

這樣的午後雷雨，到今晚會進一步緩和，不過，劉宇其表示，環境上水氣仍相當多，所以西半部、宜蘭地區可能其他時段也會有零星陣雨出現。雨勢不會太大，但天氣還是不太穩定。

劉宇其表示，未來這段時間台灣在低壓附近或低氣壓影響，還是比較容易下雨的天氣型態。明天還是午後雷雨的天氣型態，不過，午後山區容易有局部性大雷雨發生，中南部還是會有零星陣雨出現。

周五、周六受到低壓帶影響，「這兩天水氣是最多的」，劉宇其表示，預期中南部可能整天都有短暫的陣雨或雷雨，當中不排除有局部性大雨發生可能。特別是清晨到上午，沿海靠近平地的地方，容易出現局部性大雨。中午過後，各地山區有大雷雨出現的機會。這兩天的天氣最不穩定，要特別注意。

劉宇其表示，周日之後，台灣開始受到西南風影響，水氣上逐步減少的趨勢，不過中南部偶爾有陣雨，其他地方有午後雷陣雨出現。

接下來1周天氣時晴時雨。劉宇其表示，今天、周六有午後大雷雨出現可能。今天在北部山區比較容易有短延時豪雨出現，名天各地山區都還有局部性大雨發生。周五、周六低壓帶影響，水氣最為充沛，中南部有局部大雨出現機會，其中，清晨到上午，沿海到靠近平地的地方機率最高。