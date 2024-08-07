瑪莉亞颱風將生成 賈新興：估朝日本東北外海移動

瑪莉亞颱風即將生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來10天菲律賓東方外海至南海一帶，無明顯熱帶擾動發展的跡象。第6號熱帶性低氣壓於日本東南方外海生成，有發展為颱風的機率，預估朝日本東北外海移動。

近期天氣部分，他說，明天台中以南沿海易有局部短暫雨，基隆、東北角有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。 明天晚上起至周六，於深夜至隔天白天，雲林以南沿海易有局部短暫雨；其中，周五午後，各地有局部短暫陣雨。周六午後，苗栗以南有局部短暫陣雨，花東亦有零星短暫雨。周日，台中以南沿海易有局部短暫雨，午後台中以南有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫雨。12日至16日，西半部於深夜至隔天早上，易有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。 超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。 在日本東南方海面有1個熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風的趨勢。圖／取自中央氣象署網站