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立秋食水梨「正著時」！ 專家教你怎麼挑選

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
立秋食水梨正著時。圖／取自「農業部」臉書粉專
立秋食水梨正著時。圖／取自「農業部」臉書粉專

今天是24節氣的立秋。「農業部」臉書粉專今天表示，俗語說立秋分3候：一候涼風至，二候白露生，三候寒蟬鳴。大意為立秋時節開始，暑熱退散，涼爽的北風悄然而至，由於早晚溫差變大，早晨還會開始有白茫茫的霧氣產生，溫度日益降低，感陰而鳴的寒蟬會開始鳴叫。立秋食水梨正著時。台灣的水梨有許多品種，有寶島甘露梨、新世紀梨、新興梨、寶島晶新梨、黃金梨，口感和產季略有不同。

寶島甘露梨，大果（平均果重超過800克）。中低海拔採收期：以高接梨方式生產，於8月中旬前後採收。梨山地區採收期：免高接，於9月底至10月上旬採收。外觀：果實外觀扁圓，果肉：肉白質脆多汁。

新世紀梨，中大果。高海拔採收期：免高接，於8月上旬至9月上旬採收。外觀：果實外觀圓形至扁圓形，果肉：肉質細緻多汁。

新興梨，大果。中低海拔採收期：以高接梨方式，於7月上旬至8月上旬採收。外觀：果實外觀圓形至長橢圓形，果肉：顏色白至乳白，質脆多汁。

寶島晶新梨，大果。中低海拔採收期：以高接梨方式，於8月中旬前後採收。梨山地區採收期：免高接，於9月底至10月上旬採收。外觀：果實外觀較圓，果肉：肉白質脆多汁。果實採後貯存一段時間後風味更佳。

黃金梨，大果。中低海拔採收期：以高接梨方式，於6月下旬至7月中旬採收。外觀：果實外觀圓形，果肉：顏色白至乳白，肉質細緻多汁。

水梨怎麼挑？以及保存方式，農業部表示，挑外觀豐滿圓潤有光澤，以及果皮上的果點大、分布均勻。買回家後放在冰箱冷藏，大約可保存1周。

立秋 農業部

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