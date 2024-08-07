立秋悶熱+午後雷陣雨 瑪莉亞颱風最快今生成 對台灣影響曝

今天是24節氣的立秋。天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天表示，受到低氣壓影響，昨天在南投以南山區午後雷陣雨發展旺盛，下到晚上。今天低氣壓仍在台灣周邊，天氣持續不穩定，不過午後雷陣雨的熱區可能轉移到苗栗以北山區以及平地，中南部及東部山區雖然也有午後雨，但雨勢可能不會像昨天那麼劇烈，下半天前往山區或在大台北地區，要特別留意。

氣溫部分，他說，各地高溫因為天空雲量多稍有下降，北部高溫32-34度，中部34-35度，南部33-35度，東半部32-34度，感受上雖然也是悶熱，但不會像上周炎熱。

低氣壓明天會開始向東移動，廖于霆表示，台灣上空水氣呈現逐漸減少趨勢，午後雷陣雨範圍縮小，以山區為主。不過到了周五、周六，台灣附近西南風明顯增強，在雲林嘉義以南沿海，受西南風對流影響，整天天氣都不穩定，不時會有一波一波突如其來的大雨，這種強度的雨勢，有機會造成短暫的積水，建議要檢查疏通家門前的排水溝，避免樹葉、雜物堵塞，農作物也要預防泡水農損。到了周日之後，西南風減弱，南部的降雨才會趨緩。