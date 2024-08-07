今天立秋 颱風即將生成預測路徑曝 吳德榮分析對台影響
今天是24節氣的立秋。氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，清晨西南風與陸風輻合，中南部偶有局部短暫陣雨；熱帶擾動滯留後又向東離開、台灣水氣增多，大氣不穩定度提高，午後強對流發展，擴展至山區及部分平地，有大雷雨發生的機率，應注意雷擊、強風及瞬間大雨。
氣溫部分，吳德榮表示，今天至周五最高氣溫稍降，仍偏熱；今天北部25至35度，中部23至35度，南部23至35度，東部23至35度。
吳德榮表示，周六至下周一晴朗炎熱，最高氣溫升至37度以上，要注意防曬、防中暑；清晨西南風與陸風輻合，西南部偶有局部短暫陣雨；午後對流範圍稍縮小，影響部分山區及平地，仍有局部大雷雨發生的機率。下周二最高氣溫稍降；台灣水氣增多，大氣不穩定，午後強對流發展，有大雷雨發生的機率，應注意雷擊、強風及瞬間大雨。
是否有颱風將生成？吳德榮表示，美國模式（GEFS）系集模擬顯示，在台灣東方海面的熱帶擾動，無發展，近似滯留後轉向偏東、逐漸遠離。另外1個熱帶低壓在大低壓環流（季風環流）的東側，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，今晚有發展成輕颱的機率，朝北北東轉偏北前進，經日本東方海面，脫離大低壓環流，對台灣無威脅。大低壓環流的型態仍維持，還有其他擾動在其中發展的機率。模式模擬繼續調整，應持續觀察。
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