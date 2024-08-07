今天立秋 颱風即將生成預測路徑曝 吳德榮分析對台影響

今天是24節氣的立秋。氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，清晨西南風與陸風輻合，中南部偶有局部短暫陣雨；熱帶擾動滯留後又向東離開、台灣水氣增多，大氣不穩定度提高，午後強對流發展，擴展至山區及部分平地，有大雷雨發生的機率，應注意雷擊、強風及瞬間大雨。

氣溫部分，吳德榮表示，今天至周五最高氣溫稍降，仍偏熱；今天北部25至35度，中部23至35度，南部23至35度，東部23至35度。

吳德榮表示，周六至下周一晴朗炎熱，最高氣溫升至37度以上，要注意防曬、防中暑；清晨西南風與陸風輻合，西南部偶有局部短暫陣雨；午後對流範圍稍縮小，影響部分山區及平地，仍有局部大雷雨發生的機率。下周二最高氣溫稍降；台灣水氣增多，大氣不穩定，午後強對流發展，有大雷雨發生的機率，應注意雷擊、強風及瞬間大雨。