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今天立秋 颱風即將生成預測路徑曝 吳德榮分析對台影響

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至周五最高氣溫稍降，仍偏熱；周六至下周一晴熱炎熱，最高氣溫升至37度以上，要注意防曬、防中暑。本報資料照片
今天至周五最高氣溫稍降，仍偏熱；周六至下周一晴熱炎熱，最高氣溫升至37度以上，要注意防曬、防中暑。本報資料照片

今天是24節氣的立秋。氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，清晨西南風與陸風輻合，中南部偶有局部短暫陣雨；熱帶擾動滯留後又向東離開、台灣水氣增多，大氣不穩定度提高，午後強對流發展，擴展至山區及部分平地，有大雷雨發生的機率，應注意雷擊、強風及瞬間大雨。

氣溫部分，吳德榮表示，今天至周五最高氣溫稍降，仍偏熱；今天北部25至35度，中部23至35度，南部23至35度，東部23至35度。

吳德榮表示，周六至下周一晴朗炎熱，最高氣溫升至37度以上，要注意防曬、防中暑；清晨西南風與陸風輻合，西南部偶有局部短暫陣雨；午後對流範圍稍縮小，影響部分山區及平地，仍有局部大雷雨發生的機率。下周二最高氣溫稍降；台灣水氣增多，大氣不穩定，午後強對流發展，有大雷雨發生的機率，應注意雷擊、強風及瞬間大雨。

是否有颱風將生成？吳德榮表示，美國模式（GEFS）系集模擬顯示，在台灣東方海面的熱帶擾動，無發展，近似滯留後轉向偏東、逐漸遠離。另外1個熱帶低壓在大低壓環流（季風環流）的東側，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，今晚有發展成輕颱的機率，朝北北東轉偏北前進，經日本東方海面，脫離大低壓環流，對台灣無威脅。大低壓環流的型態仍維持，還有其他擾動在其中發展的機率。模式模擬繼續調整，應持續觀察。

美國模式系集模擬（左圖）顯示，在台灣東方海面的熱帶擾動，近似滯留後，轉向偏東、逐漸遠離。中央氣象署路徑潛勢預測圖（右圖）顯示，另外1個熱帶低壓，今晚有發展成輕颱的機率，朝北北東轉偏北前進，經日本東方海面。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
美國模式系集模擬（左圖）顯示，在台灣東方海面的熱帶擾動，近似滯留後，轉向偏東、逐漸遠離。中央氣象署路徑潛勢預測圖（右圖）顯示，另外1個熱帶低壓，今晚有發展成輕颱的機率，朝北北東轉偏北前進，經日本東方海面。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓。圖／取自中央氣象署網站
目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓。圖／取自中央氣象署網站

吳德榮 大雷雨 氣溫

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