健康你我他／假警察通知盜刷 沒帶皮夾揭騙局

開車途中，突然接到自稱是××分局×員警的電話，首先詢問是否曾在某購物平台買過商品，且是刷卡一次付款，我不疑有他，據實回答「有」，接著該員警說我的卡被盜刷了，要核對我的信用卡卡號，可惜皮夾沒帶在身上，員警給我一組電話，待我回家一撥，是空號，我被詐了。

家用電話一響，「請問妳是任小飛小姐嗎?」「我是」「妳有一張中國信託的提款卡被盜領，我先跟妳核對資料…」「不用核對了，就讓他領光好了。」「蛤！讓他領光，任小姐這樣不好…」「沒關係，我做功德，統統給他。」「任小姐…」「別再說了，妳是詐騙集團。」「任小姐我好心通知妳被盜領，怎麼說我是詐騙集團？」「因為我沒有中國信託的卡，妳釣到大白鯊了。」

做美容的表妹，說要找我喝咖啡聊心事，而且聊天內容不能讓我媽跟小阿姨知道。話說每個星期找表妹做臉的一位客人跟表妹聊到投資，說她投資一檔外幣獲利頗高，還將手機曲線圖點開給她看，聊了一個月表妹心動了，下載App陸續投資，手機上漸次拉高的獲利讓表妹捨不得贖回，繼續加碼。我問「然後呢？」「然後她就人間蒸發了。」「妳投資了多少？」「這兩年等於白做工。」

騙子的世界不是我們這種奉公守法心地良善的小人物能懂的，唯有不貪不怕才能沉著以對。