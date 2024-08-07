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中榮、百靈佳殷格翰 簽臨床試驗MOU

聯合報／ 記者黃妙雲／台北報導
台中榮總院長陳適安(右)與百靈佳殷格翰總經理邱建誌(左)簽訂臨床試驗合作備忘錄。圖／台中榮總提供
台中榮總院長陳適安(右)與百靈佳殷格翰總經理邱建誌(左)簽訂臨床試驗合作備忘錄。圖／台中榮總提供

肺纖維化」急性惡化死亡率逾50%，既有治療僅延緩惡化，新藥研發進程亟待臨床合作推動。台中榮民總醫院與百靈佳殷格翰藥廠昨日簽訂臨床試驗合作備忘錄（MOU），台中榮總院長陳適安表示，中榮以病人為中心，除了引進高科技醫療設備與技術，更著眼於「急、重、罕、難」等醫學領域，發展新興治療與研究，期能幫助患者解決問題，與百靈佳殷格翰的發展不謀而合。

2021年，台中榮總成立尖端醫療、智慧醫療、細胞治療暨再生醫學等委員會，並獲得全球最佳智慧醫院認證。2024年起，更積極投入臨床試驗，不僅建置臨床試驗病房、優化合約審查與試驗媒合機制，也將資訊化導入臨床試驗，發展分散式臨床試驗，並通過衛福部2024年至2027年卓越臨床試驗中心計畫。

百靈佳殷格翰總經理邱建誌指出，與中榮的臨床試驗合作中，涵蓋早期臨床試驗，疾病領域跨及肺纖維化、癌症與自體免疫等疾病，透過整合雙方的優勢與資源，加速投入國際早期臨床試驗，提升台灣在新藥開發的影響力。未來將聚焦六大專科領域：胸腔科─漸進性纖維化間質性肺病、糖心腎共病、腫瘤、思覺失調症、免疫、眼科等。

中榮於2021年成立間質性肺病整合照護中心，照護病人數為全國之冠，台中榮總間質性肺病整合照護中心主任傅彬貴指出，肺纖維化是非常棘手的疾病，但目前通過美國食品藥物管理局（FDA）的藥物只有兩種，漸進性肺纖維化全球僅有一種藥物可使用，亟須開發新的治療藥物。近年百靈佳殷格翰在肺纖維化新機轉藥物第二期臨床試驗成效優異，具抗纖維化、抗發炎作用，有助延緩肺功能持續退化。

中榮更與基層醫療發展早期肺纖維化篩檢與轉介服務，提供病友早期診療，並獲得參加新藥臨床試驗的機會。而在肺纖維化新機轉治療第三期臨床試驗收案，中榮收案數更高居全球試驗中心排名前3%。

此次簽署合作協議，雙方將合作發展智慧臨床試驗，包括受試者篩選、簽署同意書、居家訪視、遠端生理參數採集、優化臨床試驗流程等，將創新研發的能量最大化，造福更多病患。

台中榮總 肺纖維化 醫學

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