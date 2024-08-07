聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾笑爸爸左耳 兒走461公里道歉

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
廿二歲徐士哲（左）十三年前公開譏笑罹患小耳症父親，他與女友陳君瑜（右）花廿六天徒步走四百多公里，對當時年幼無知表達歉意。圖／羅慧夫顱顏基金會提供
廿二歲徐士哲（左）十三年前公開譏笑罹患小耳症父親，他與女友陳君瑜（右）花廿六天徒步走四百多公里，對當時年幼無知表達歉意。圖／羅慧夫顱顏基金會提供

徐士哲九歲時，罹患小耳症父親徐仲明出席小學運動會，他指著爸爸重建後的左耳，嘻笑地說「你們看，我爸只有一隻耳朵。」事過十三年了，徐士哲仍心懷愧疚，懷著「多一個人認識顱顏病症，就能減少一次的不友善狀況發生」想法，偕同女友以徒步半島行程向老爸道歉，廿六天步行四六一公里。

小耳症是第二常見先天性顱顏疾病，盛行率為五、六千分之一，全台平均每年誕生卅至四十位小耳症新生兒。單純小耳症影響範圍是耳朵缺損，包括外耳缺陷、內耳耳道狹窄或缺少耳道。另有較複雜半邊小臉症，影響範圍包括耳朵、下顎骨及顱骨異常。

「台灣醫療技術成熟，經治療後，顱顏病童外觀跟一般孩子一樣可愛。」羅慧夫顱顏基金會執行長陳依伶說，小耳症可透過配戴助聽器、耳道重建手術來改善聽力問題，外耳重建手術則可改善外觀問題，減少異樣眼光和生活不便，為患者建立自信心；多年來，基金會提供弱勢家庭經濟補助，舉辦父母團體、兒童夏令營等活動，幫助顱顏孩童順利成長。

今年五十一歲徐仲明為小耳症患者，六歲時接受顱顏基金會創辦人羅慧夫外耳重建手術，受限於當時技術，外觀仍有些異狀。他參加兒子徐士哲小學二年級運動會時，被年僅九歲兒子譏笑，當場並未動怒，回家後告訴孩子，自己罹患先天顱顏缺陷，除非患者主動願意分享，否則旁人用幽默方式介紹，對顱顏患者是二度傷害。

此事讓徐士哲迄今心懷愧疚，為了讓更多民眾了解先天顱顏缺陷，他在七月初與女友兩人從台北出發，身上披著宣導紙板，步行至屏東，藉此向父親表達歉意，原諒他年幼時無知舉動。

徐士哲說，路途中歷經大風大雨，中暑、曬傷脫皮、腳底起水泡，但二人堅持走下去。過程中曾遇到民眾送飲料，大喊「加油」，還有大卡車司機特地停車，捐款二千元。最令人印象深刻的是，一位阿姨聽到他講述這次徒步之旅源由時，紅著眼眶與二人相擁，感謝他們以行動宣導顱顏疾病。

患者 手術 耳朵

延伸閱讀

為訕笑父親道歉 病友之子徒步461公里募得7.6萬支持顱顏病童

耳塞式、耳罩式、耳道式，哪種耳機比較不會損害聽力？教授這麼說

薩摩耶化身叛逆屁孩「咬衛生紙碎片死不鬆口」被氣瘋飼主揪耳朵也不屈服

奧運射擊／土耳其51歲好手無裝備上陣 網：派殺手來？

相關新聞

邱泰源：明後年都不調健保費

「健保改革勢在必行，還有很多政策可以做，不需優先調漲保費。」衛福部長邱泰源昨接受本報專訪承諾，「明後年都不需調整健保費率...

邱泰源：拚明年調高健保補充保費

近日台灣股市暴跌暴漲，引發矚目，而攸關上千萬位股民權益的補充保費費率即將進入修法階段，衛福部長邱泰源昨接受本報專訪表示，...

亞太永續博覽會／統一超綠消費 4方案拚永續

打造單一企業規模最大永續生活體驗場域，統一超商旗下關係企業7-ELEVEN、星巴克、黑貓宅急便攜手參與二○二四第三屆亞太...

蘇花安、國5銜接蘇花改 環評通過

蘇花路廊因地震、豪雨引發邊坡土石流，道路柔腸寸斷，交通部公路局規畫「台9線蘇花公路安全提升計畫」，儘管有環保團體主張應進...

持續高溫！明天立秋慎防午後雷陣雨 下周觀察颱風生成

明天是24節氣的立秋，明兩天東北部、大台北地區斷斷續續下雨，其他各地早上雲量多可見陽光。中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周四...

烏山頭水庫放水 隆田ChaCha「冰涼」一夏

臺南隆田Cha Cha園區迎接夏至來臨，於8月10日至8月11日舉辦「隆田ChaCha消暑季」，配合烏山頭水庫灌溉放水，園區內水圳支流預計當天也將開放民眾體驗，並擴大舉辦以「冰品」主題的系列活動，還有live音樂表演、小小冰品店長DIY，以及冰品闖關活動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。