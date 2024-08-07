邱泰源：明後年都不調健保費

「健保改革勢在必行，還有很多政策可以做，不需優先調漲保費。」衛福部長邱泰源昨接受本報專訪承諾，「明後年都不需調整健保費率」，另為提升健保點值，提出三大作法，包括「增加政府預算，政府負擔健保經費三成六，擬調至三成八」、「應由公務預算，但仍由健保支出的項目，盡快處理」、「盡速研擬調升補充保費修法」。

立法院衛環委員會主決議明年六月卅日，健保點值需達到每點○點九五元，衛福部需備足七○五億元。邱泰源表示，改革健保需一步一步來，他出身醫界，當然也希望點值愈高愈好，但必須思考政府財力是否有辦法承擔。如果政府不願意補助，明年年中確實無法保障健保點值每點○點九五元，若政府願意補助，明年即可先達到每點○點九元，以此為基礎，再向上提升。

邱泰源說，擔任不分區立委時，他經常提及健保點值保障每點一元，當時想法單純，醫師正派經營，努力照顧病人，但健保點值每點不到一元，覺得沒有意思；擔任部長後，期待透過短、中、長期計畫，確保健保點值，首先透過公務預算撥補，讓醫界活下去。

邱泰源指出，現階段政府負擔健保經費三成六，建議政府提高公務預算，依照健康台灣論壇建議，提高至三成八，醫界盼提升四成。另外，明年行政院將撥補一百多億元，專門用於提升醫師、護理師等醫事人員的薪資待遇及改善工作環境。

再者，逐漸移出應由公務預算支出項目，但現在卻由健保支出的部分，例如，今年編列護理人員夜班津貼四十億元等，衛福部即積極爭取以公務預算來支應；至於百億癌藥基金，政府明年編列五十億元，相信三年內可達到百億元規模。最後為盡速研擬增收補充保費，但涉及修法，社保司正在研擬規畫，邱泰源說，「這是下一步真正需要改革的地方」。

面對健保財務困境，外界建議，提升健保費率，另修法取消健保費率上限百分之六。對此，邱泰源保證，未來兩年不會調整健保費率、不會漲保費，因此，也不會討論打開健保費率上限。目前作法為只要對民眾有利、且無爭議的政策先行，研擬任何政策時，均會與專業團體溝通，了解對民眾的影響。

兩年後是否會調漲保費？邱泰源坦承，未來誰都不知道，新藥、新科技如加速納健保給付，或基層醫界經營面臨困境，都可能增加健保支出。至於有關自費項目，民眾有選擇權利，健保不可能包山包海，未來將在充分告知、保障民眾權益的情況下，同意擴增自費項目空間。