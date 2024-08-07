「芝加哥」音樂劇 今夜北流登場

美國原創音樂劇「芝加哥」是6項東尼獎得主，也是百老匯最長壽的作品，圈粉無數。25周年紀念巡迴今晚來到台灣最終站，登上台北流行音樂中心表演廳舞台，繼高雄、台中場演出口碑爆棚，8月7日至11日將在台灣演出6個場次，來自英國倫敦團隊相當興奮，期待能在超過4千席大型表演空間，帶來令全球觀眾為之驚嘆的經典大戲。

「芝加哥」音樂劇來台巡迴突破有史以來在台演出的票房紀錄，三地巡迴累計銷售超過3萬5千張票，縱然開演首站在高雄遇凱米颱風影響，主辦單位聯合數位文創忍痛取消並延期部分場次，絲毫不減「芝加哥」氣勢與台灣觀眾熱情。

劇團經理Lisa Fleming說，他們勇於面對風雨帶來的挑戰，努力把最精采的演出帶給台灣觀眾，盼完美重現純正美國表演藝術形式的經典製作。

芝加哥音樂劇以辛辣嘲諷口吻、娛樂與反思並陳敘事手法，結合節奏明快的爵士樂曲，放膽打造出極具話題性的黑色喜劇，舞蹈編排更被外媒盛讚為百老匯所見最性感、最細膩舞蹈之一。

主辦單位聯合數位文創說，喜愛音樂劇的粉絲千萬別錯過這次機會，最後購票機會可上udn售票網或洽客服專線（02）2649-1688，每天上午9時至晚間6時。