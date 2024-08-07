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亞太永續博覽會／體驗日常碳 低碳商品限時優惠

聯合報／ 記者林海／台北報導

統一超商以「7-ELEVEN GOOD STORE日常碳」的概念，參與二○二四第三屆亞太永續博覽會。統一超表示，觀察全球永續綠潮已匯如巨流，生活永續已成日常，關係企業中與消費者日常最貼近的7-ELEVEN、星巴克、黑貓宅急便攜手共同參與、各自展演永續主題，體驗生活中不費力即可為地球永續盡分心力。

統一超指出，去年首次參加與第二屆亞太永續博覽會，吸引產官學各界永續夥伴交流，短短三天超過三萬人到訪體驗。

為進一步體驗「日常碳」，統一超表示，7-ELEVEN線上線下打造深度參與、多元豐富的「日常碳」永續體驗，八月八日至十日於OPENPOINT App推出「GOODS永續」專區，上架多款低碳商品，限時三天推出行動隨時取優惠活動。

7-ELEVEN在永續博覽會展出期間規劃最便利的減碳體驗活動，今年首創將7-ELEVEN門市招牌移師永續博覽會現場，每個人都可體驗替7-ELEVEN關閉招牌燈並拍攝動動影片，輕鬆加入關燈節能減碳國際倡議行動，同時也引進ＡＩ辨識系統設計近期流行的人格測驗，現場進行「永續Ｅ型人」的互動體驗，讓大家實測自己的永續指數。

星巴克則以「Shared Planet共愛地球」為策展主題、黑貓宅急便參展主題以四大主軸呈現，包含「永續綠能、數位減碳、節能節電、產地直送」實踐綠色物流的目標，活動現場每天都有豐富的活動。

星巴克 永續 減碳

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