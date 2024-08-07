亞太永續博覽會／統一超綠消費 4方案拚永續

打造單一企業規模最大永續生活體驗場域，統一超商旗下關係企業7-ELEVEN、星巴克、黑貓宅急便攜手參與二○二四第三屆亞太永續博覽會，連結OPENPOINT數位體驗、呼應國際關燈節能互動活動、減碳飲食提案、新世代節能運輸車等，創造嶄新永續綠潮，展現品牌永續綠實力。

統一超表示，「二○二四年減塑永續大調查」結果顯示，逾七成民眾願意購買寶特瓶回收製成的永續商品，在評估回收管理與教育等永續指標做得好的地方時，超商和三年前相比已竄升至第二名，僅次於學校，並於住家、辦公室和餐廳等場域中脫穎而出，是執行環保行動、永續教育的重要據點。

統一超持續從超商本業創新推展永續行動，透過在地逾七千家7-ELEVEN邀請消費者共同體驗綠色消費，從「減塑、減碳、惜食、永續採購」四大專案，制定永續發展計畫，鼓勵消費者在日常消費中即可輕鬆實踐永續具體行動，到7-ELEVEN滿足日常生活需求的同時也能參與低碳生活。

統一超指出，近年來積極推動生活減塑，部分微波鮮食包裝採用替代材質，持續減少塑料包裝，同時自主響應政府減塑政策，在法規開始推動前，就不主動提供一次性塑膠吸管、推廣重複使用提網、自備飲料杯等，光是去年減少一次性飲料杯所堆疊的高度，就等同於三點一萬座的一○一大樓。

同時，統一超也透過「i珍食」系統提高食物食用量，共超過五百種鮮食品項加入即期優惠折扣，去年有六千萬個行動支持「i珍食」，並架構「高效智慧回收機」日常便利回收系統，裝機超過兩百台，累計回收一千七百萬瓶寶特瓶、五百四十萬顆廢電池。