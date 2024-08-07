明起到29日 台鐵花蓮段10列次停駛

403地震加上凱米颱風重創花蓮交通，台鐵崇德和仁段經搶修雖已在2日恢復通車，但仍頻傳班次延誤、民眾怨聲載道。台鐵公司表示，因西正線小清水溪橋被沖毀，崇德和仁段僅能以東正線單線雙向行車，路線容量不足，導致行經該路段列車延誤增加，為降低列車連鎖延誤及充裕發車整備時間，8日起部分列車截短行駛。

台鐵指出，8月8日至29日部分列車截短行駛，對號列車共計6列次南澳至花蓮間列車停駛，其餘區間正常行駛，搭乘台北往花蓮方向旅客，需於宜蘭、羅東等站換乘後續對號列車前往花蓮；花蓮往台北方向班次需改乘其他班次；區間快車部分，共計4列車和平至花蓮間列車停駛，其餘區間正常行駛。

退、換票及改乘部分，台鐵表示，部分列車截短行駛期間，全程放棄搭乘者，可申請退還全額票款；於中間站終止乘車者，可申請退還未乘區間票款；因列車停駛致無法辦理乘車變更者，可申請全額退票；如因更換編組或由其他班次辦理接駁，致無座位可使用者，可申請無座區間原票價與區間車票價的差額。

另外，台鐵EMU3000新型城際列車昨天全數交車完畢。台鐵表示，EMU3000型全數投入營運，將再加開南半環及北半環跨線列車，預期可提升花東地區自強號運能54％；另外，E500新電力機車也正加緊試車當中，E500電力機車頭將牽引新PP自強號，提供旅客全新輸運體驗。