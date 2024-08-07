蘇花安、國5銜接蘇花改 環評通過

蘇花路廊因地震、豪雨引發邊坡土石流，道路柔腸寸斷，交通部公路局規畫「台9線蘇花公路安全提升計畫」，儘管有環保團體主張應進二階環評，但環境部環評大會認為不需進入二階，昨通過審查；隨著蘇花改、蘇花安陸續規畫通車，車流湧入市區恐導致交通壅塞，「國道5號銜接蘇花公路改善計畫」昨一併通過環評審查，兩工程預計2032年完工。

「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」於2020年1月全線通車，由於「東澳-南澳」、「和平-和中」及「和仁-崇德」等路段仍存在線形標準低、災損阻斷及路廊瓶頸，公路局再規畫「台9線蘇花公路安全提升計畫」，昨天通過環評審查。

此外，由於先前蘇花改通車後，導致大量車流湧進蘇澳市區，對當地交通造成衝擊，外界也擔心未來蘇花安通車後，將引進更多車流往來花蓮。高公局為緩解當地交通衝擊，2019年起辦理「國道5號銜接蘇花公路改善計畫可行性評估」，昨天也一併通過環評審查。

高公局表示，國道5號銜接蘇花改公路計畫全長約7.1公里，以國道5號蘇澳端點為起點，路線往南跨越新城溪、台9線及台鐵宜蘭線後，布設多座短隧道穿越九股山及糞箕湖山，南北向分離於蘇花改的白米橋至東澳隧道路段銜接回蘇花改，完工後可避免過境車流進入蘇澳市區，也可緩解台9線部分路段、路口瓶頸。

前蘇花改監督小組委員曾蘺予、台灣蠻野心足生態協會研究員洪碩辰均表示，雖然交通部名義上區分為不同計畫，但兩案從整體規畫來看關係密切，絕非獨立的計畫，認為兩案應併案處理。

洪碩辰也說，整體計畫中仍有許多路段沒有興建的必要，蘇花改可行性評估階段中就提到，考量東澳至南澳段坍方及交通肇事率相對較低，非最急迫改善路段；此外，蘇花安與國道5號銜接蘇花改關係密切，兩案加乘的影響應有總體性評估。

環境權保障基金會執行長凃又文說，蘇花安道路工程已有29.9公里，加上往北延伸到國5這段，距離長度和道路複雜性，環評委員應評估進入二階環評的必要性。

公路局則回應，東澳段到南澳段間平時就有零星落石，凱米颱風也在該處造成土石流災情，當地部落會議也強調在該路段交通往來的提心吊膽，蘇花安就是要給予民眾安全的用路權利，不解環團怎麼會認為不應開發。