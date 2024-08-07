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處方箋改革爭議 邱泰源：尊重試辦成果

聯合報／ 記者沈能元李樹人李青縈賴昀岫魏忻忻／台北報導

衛福部分階段調整牙科診所處方箋標示，明年四月只剩下成分名，不見藥名，儘管西醫何時實施此新制，仍是未知數，但是已引發醫界及藥界之間論戰，對此，衛福部長邱泰源接受本報專訪時表示，將尊重未來試辦成果，在試辦過程中各界充分討論，但如果政策具有爭議性，就會先擱置，不會急著推動。

醫師公會全聯會等十大醫事團體表示，目前藥師法明定，藥師需依處方不得隨意更改藥品，衛福部此舉等同帶頭違法，損害民眾用藥品質，也損害醫師處方權；藥師公會全聯會則認為，一旦處方箋只開成分名，這已是國際潮流，若不希望健保制度潰堤，此次變革勢在必行。

醫界、藥界看法不同，不過，邱泰源傾向支持醫界說法，他以從小罹患鼻過敏的兒子為例，長期以來，必須服用某一家廠牌的治療過敏藥物，換成其他藥物，症狀無法獲得改善，就沒有治療效果。再者，牙科常用藥物較為單純，但西醫用藥複雜，尤其是內科，因此他同意醫事團體的見解。

邱泰源進一步表示，這次先從牙醫診所試辦，主因為牙醫所開立藥物幾乎都是消炎、退燒、止痛等解熱鎮痛劑，對牙科門診患者來說，還是酌量於醫師治療專業技術；內科系醫師必須不斷調整藥物，才能提供高血壓、糖尿病等慢性患者最好的治療，這跟牙醫用藥目的截然不同，「如果試辦（管制）牙醫的某些材料，他們可能也跳起來」。

邱泰源說，如果某政策具有一定爭議性，就會先擱置，先尋求共識，讓沒有爭議性的政策先行。這次處方箋改革是否全面推廣至所有西醫，目前沒有時間表，等牙科試辦後，觀察成效，屆時再討論、溝通，而最大原則是不可讓患者拿不到藥物。

牙醫 邱泰源 醫師

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