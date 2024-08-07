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談長照3.0 邱泰源坦承整合難度高

聯合報／ 記者賴昀岫沈能元李樹人李青縈魏忻忻／台北報導

台灣將在明年邁入超高齡化社會，衛福部長邱泰源於接受本報專訪時表示，長照二點○也將邁入三點○，將借鏡日本，建立以人為中心、社區為基礎的整合照顧體系，結合醫療、長照、社服、社安等資源，並橫向統合，各層級醫療院則需垂直串接，希望老年人在社區獲得良好照顧，減輕年輕人承擔。

邱泰源指出，因應高齡社會，衛福部積極推動視訊醫療、在宅急症照護，而長照三點○的主要願景為整合醫療跟長照，從醫療端做好老年人的出院後照護，延緩失能。

日本於十多年前發展「老人整合性照護」概念，邱泰源表示，衛福部積極建立以人為中心、社區為基礎的整合照顧體系，不過，目前長照有長照預算，醫療則有健保費用，兩者如何整合，難度極高。

「橫向」方面，希望結合社區的醫療保健、長照社福等，成為社區照護體系。「縱向」則是做好分級醫療，讓社區體系可以結合醫療、長照、社福、社安等社會資源。

邱泰源說，若想落實健康台灣，就須同時做好橫向、縱向，也等於將台灣十年來分級醫療、整合照護等兩大體系，進行彙整。

近年來，許多醫學中心發展高齡醫學、老人醫學，邱泰源表示，目的就是希望老人家活得長久、健康，如果在家醫療、在宅急症照護順利進入長照體系，相信就可大幅降低銀髮族失能風險，「關於這點，日本確實做的，比台灣還要好，值得學習」。

邱泰源 醫學 長照

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