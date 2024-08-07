邱泰源：拚明年調高健保補充保費

近日台灣股市暴跌暴漲，引發矚目，而攸關上千萬位股民權益的補充保費費率即將進入修法階段，衛福部長邱泰源昨接受本報專訪表示，正積極溝通，研擬調升方案，盡速召開專家會議進行討論，研議後進入法定程序，希望立院下個會期就可修法討論，明年順利上路。

在總統賴清德指導下，成大醫院前院長陳志鴻召開六場「健康台灣論壇」，最後提出十大建言，其中包括「受薪階級繳納的一般保費費率為百分之五點一七，補充保費僅百分之二點一一，建議提高補充保費費率」。

目前二代健保補充保費課徵範圍分為六類，包括高額獎金、兼職薪資所得、執行業務所得、利息所得、股利所得、租金收入。邱泰源表示，提高補充保費費率勢在必行，衛福部已研擬方案，預計立法院下個會期提出修正草案，提高費率。

「在不調漲健保費的前提下，將爭取更多資源。」邱泰源說，醫界期待健保點值每點達到○點九五元或一元，如果調升補充保費費，就可能到達醫界所期待的每點○點九二或○點九三元，此為改革健保的重要事項。目前將與各界積極溝通，研擬相關方案，盡速舉行專家會議，取得共識後，再與健康台灣委員會、行政院等討論，確定修法內容，進入相關程序。

邱泰源指出，目前補充保費單筆課徵上限為一千萬，「健康台灣論壇」決議希望提至五千萬元，是目前較具共識之處，修法重點將朝此研議。他曾與商界人士討論過，其實商界並不反對，也認為「有錢人多付一點，照顧弱勢族群」。