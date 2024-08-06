蘇花安環評過關 地方盼在安全前提下提早完工

蘇花安與國道5號銜接蘇花改2大規劃案，今天環評都過關，預定同時於民國121年完工。宜蘭地方希望可在安全無虞情況下，提早完工，讓宜花交通不再因天災阻斷。

國5目前沒有直接銜接蘇花改，用路人在下蘇澳交流道之後，必須再經過蘇澳市區，才能銜接蘇花改；但每到連續假期時，總是造成蘇澳市區一度回堵，影響地方通行。

蘇澳鎮長李明哲認為，蘇花安與國5接蘇花改2大規劃案，地方過去就有高度期待，國5接蘇花改一旦完工，可疏解市區車流，樂見其成。

他指出，過去每當強震或風災時，常造成蘇澳鎮朝陽社區與南強里附近舊蘇花公路土石流，道路中斷。如蘇花安可以在安全無虞情況下提前完工，相信可以讓東部交通提早順暢、提升道路抗災能力。

宜蘭縣長林姿妙透過新聞稿表示，感謝交通部及環境部重視宜蘭交通路網建設及運輸安全，未來這2項重大工程完工後，可改善東部交通路網，也可緩解蘇澳地區交通負荷、提升運輸品質，帶動宜蘭縣觀光。

宜蘭縣政府交通處指出，蘇花改宜蘭蘇澳到東澳段在今年4月3日花蓮發生強震後沒有受到影響，但在尚未改善的東澳至南澳段舊蘇花公路容易坍方落石導致交通受阻，成了交通瓶頸，因此東澳與南澳地區的交通對當地居民及往來花蓮民眾實在非常重要，應盡早推動完成蘇花安，給民眾安全回家或觀光的道路。