男性也有育兒憂鬱症 專家呼籲：重視爸爸心理健康

俗話說：「有快樂的媽媽才有快樂的小孩。」但是在性別平等的路上，男性心理健康也很重要，有愈來愈多爸爸擔起教養孩子的重擔，大眾關心女性產後憂鬱，卻忽略了「男人的憂鬱症」。董氏基金會呼籲，男性肩負事業、家庭、教養子女等責任，不同階段的壓力容易帶來無力感、失落感，更會出現憂鬱症的傾向。

「美國心臟協會」（American Heart Association，簡稱AHA）於2024年6月指出，育兒壓力可能會對爸爸的心理健康帶來極大挑戰，因為男性同樣也要在短時間內轉換角色，常有來不及做好「當爸爸」的準備，無形中影響身體健康，還會影響孩子的幸福感。

這則報導整理各項有關父親心理健康對孩子的影響，其中提到，爸爸的憂鬱症與其子女從嬰兒期到幼兒期的負面行為有關，而且爸爸的憂鬱症已被證實，會影響孩子青春期和成年早期罹患憂鬱症或焦慮症的可能性。

國家衛生研究院群體健康科學研究所所長邱弘毅表示，家長的生理、心理與行為變化對兒童成長有著重要影響。當父母親參與養育小孩時，雙方的憂鬱往往是共存的，彼此互相感染不健康的情緒。

邱弘毅提到，社會文化對男性的影響以及性別偏見，導致男性的憂鬱被低估。不少男性在經歷另一半產後的衝擊後，也會出現情緒低潮和憂鬱，或是因為工作加上親職壓力，身心調適不良。心理健康狀況常反映在外化行為上，例如：反社會行為或暴力行為，進而影響家庭和親子關係。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，當壓力過大、時間分配不佳或自我要求過高時，容易出現倦怠感，這是人體自然機制，提醒大腦慢下腳步，或是調整生活重心。如果先生感到疲倦時，要改由太太照顧孩子，彼此輪流照應，保持婚姻關係正向溝通。

葉雅馨提醒，要適時尋找可供自己喘息的人力資源，請祖父母、外祖父母的協助，或是找一群同樣有孩子的家長輪流安排活動，嘗試各種積極的做法。如果情緒低落、對任何事情都缺乏興致，小心是憂鬱症的警訊。

葉雅馨呼籲，要從根源著手，不論男性或女性，都要先認識憂鬱症及症狀，幫助自我覺察，以降低長期憂鬱和罹病風險，避免影響孩子身心健康。