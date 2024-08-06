台中大雅區婚宴會館傳倒閉 消費者急跳腳報案
台中大雅區「濃閣維多莉亞婚宴會館」傳出倒閉，日前業者還在臉書販售VIP券，加入會員儲值消費可打9折，有人甚至買了新台幣20萬元，還有人預付婚宴訂金，已向警方報案。
台中市大雅區的「濃閣維多莉亞婚宴會館」傳出倒閉，有餐廳員工在臉書（Facebook）社群發文，在睡夢中接到訊息，老闆因公司經營不善已跑路，拋棄無辜員工與客戶，試圖將爛攤子交給受害員工善後，提醒受害客戶們趕快報案。
據了解，「濃閣維多莉亞婚宴會館」林姓業者，週日晚上發訊息給員工，訊息中提到「因疫情開始經營不善，嚴重虧損，又跟錢莊調錢，致入不敷出」，「即日起宣布破產停業」，雖強調努力支付員工至本月5日的薪水，但對無法讓員工領到10日的薪水及遣散費感到很抱歉。
地方人士指出，業者在倒閉前還販售VIP券，不少人為了捧場或為撿便宜，購買1萬至20萬元不等的券，還有社團買了5萬元的券，現在都拿不回來。
大雅分局表示，目前接獲1名民眾已預付2萬元婚宴訂金，但因業者失聯，所以向警方報案。
台中市政府勞工局透過文字稿表示，已受理此公司2名員工因工資、資遣費等勞資爭議調解申請；據了解，此公司積欠員工7月至8月4日的薪資，儘速安排勞資爭議調解會議協處。
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