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消基會：驗30件生鮮鮪魚肉及罐頭 2件不符規定

中央社／ 台北6日電

消基會今天表示，在實體門市、網路隨機購樣30件生鮮鮪魚肉及罐頭進行檢測，重金屬都合格，但與新鮮度有關的揮發性鹽基態氮含量有2件超標，除請主管機關確認，建議未來列入檢測。

消費者文教基金會今天發布「2024生鮮鮪魚及及罐頭調查測試」的結果資訊。董事長吳榮達告訴中央社記者，有關標示、重金屬含量檢測，都符合規定；但是跟新鮮度有關的揮發性鹽基態氮含量，有2件標示為生魚片的樣品，檢出量高於限量標準（每100公克須低於15毫克）。

他說，這2件將請主管機關確認是否超標，若經確定，建議依食品安全衛生管理法規定限期改正，不改正者應處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

消基會發文指出，行政院消費者保護處也曾於2020年12月間抽驗25家觀光漁港餐廳，其中18家販售生魚片，當中有6家、占33%的揮發性鹽基態氮不合規定；而漁撈水產品若保存不當，細菌容易轉變成過量的組織胺，恐造成組織胺中毒。

綜合上述，消基會建議主關機關對於生鮮或冷藏水產品，除了例行性的衛生抽檢，也要對揮發性鹽基態氮、組織胺進行檢驗，因為也會影響食品安全。

另外，吳榮達說，雖然產品標示部分都合格，但鮪族有很多種，目前衛福部食藥署已開放可使用鰹魚作為鮪魚罐頭，加上國際上也是允許，提醒消費者在選購「鮪魚」罐頭時，先檢視成分內容標示，以確保買到符合期望的商品。

消基會 消費者 生鮮

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