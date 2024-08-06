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怎樣才算轉大人 北市文獻館展出公嬤代青春煩惱

中央社／ 台北6日電

北市文獻館推出「轉大人了沒」特展， 以1950至1970年代年輕人的「追愛、求職、兵役、聯考」4大煩惱為題，即便年代更迭，但對於青春與成長的煩惱代代皆有，飽富趣味。

北市文獻館表示，在沒有網路的年代，報紙信箱專欄及雜誌的心理測驗，成了青年男女解決疑難雜症的人生導航；「轉大人了沒」特展，以1950至1970年代年輕人「追愛、求職、兵役、聯考」為4大主題，透過當時最流行的信箱專欄、雜誌徵友平台，創意呈現時下年輕人的青春小劇場。

文獻館表示，每個世代的人都曾經年輕過，煩惱著升學、戀愛、就業、當兵，而不知不覺這些事已變成下一代的煩惱，是「轉大人」的必經之路，阿公阿嬤世代也擁有過赤子之心及成人的困難挑戰。

現場展出當時流行的徵婚公告以及雜誌「愛情青紅燈」、老派約會場景、大專聯招考場等，還有當兵時摺得一絲不苟的「豆干被」，一覽長輩們經歷過的年少心事。

文化局長蔡詩萍致詞時表示，文化局以及文獻館期待用貼近常民生活的歷史敘事，讓人們了解時間長流中的歷史印記和生活情境；文獻館長鄧文宗說，此次特展希望透過大家生活的集體經驗，帶領大眾體會歷史與每個人的日常生活密不可分。

鄧文宗表示，試營運期間民眾觀展心得，年長一輩的民眾勾起許多往昔記憶，回憶了人生種種關鍵時刻；年輕參觀者則表示希望能再帶父母一起來，希望能帶給民眾不同的收穫與共鳴。

專欄 年輕人

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