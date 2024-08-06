故宮攜手國資圖 沉浸式劇場活化台灣三官信仰文化

中元節將至，國立故宮博物院與國立公共資訊圖書館攜手展出國寶「宋馬麟三官出巡圖」，透過新媒體欣賞畫作細節，沉浸式動畫劇場體驗想像三官出巡情景，活化台灣三官（民間稱為「三界公」）信仰文化。

正值農曆7月，中元節即將到來，台灣早期為農業社會，三官信仰與本土社會關係密切，「宋馬麟三官出巡圖」描繪的是道教信仰中天官、地官、水官出巡三界場景。故宮博物院與公共資訊圖書館攜手展出，以數位科技解析台灣信仰文化內涵，今天開幕記者會上雙方也簽署合作備忘錄MOU，共創藝術文化與數位閱讀饗宴平台。

國資圖館長馬湘萍表示，透過科技方式變得鮮明活潑及不那麼可怕害怕，三官出巡圖透過先進科技技術，認識三官出巡多種面貌，除可看到畫作內容，還能彼此互動，科技也讓故宮館藏活起來。

故宮院長蕭宗煌則說，天官、地官、水官在民間稱為「三界公」，天官賜福、地官赦罪、水官解厄，三官各有各的坐騎，天官麒麟，地官就是獅子，水官隨扈就是龍，每處傳說不同。

以往為保護國寶畫作，展場燈光降低到50燭光以下，燈光只能暗暗的，現在有數位科技，透過影響解析和光度改變，可更清楚看清楚作品內容，還可放大作品，這就是數位科技魅力。

「神出鬼沒－新媒體藝術展」以多樣的數位新媒體及互動裝置，重新解析國寶畫作，3D模型文物展現藝術家對傳說中鬼神的詮釋與想像力，巨型投影引導民眾探索畫中細節，觀眾可由縮放；半沉浸劇場中，依據畫作延伸三官出巡想像。

展覽也可看見台灣民間三官信仰，現場還能用AI幫忙請求三官賜福、消災與解厄，以智慧許願表達對美好生活想望；「神出鬼沒－新媒體藝術展」即日起至12月18日在公共資訊圖書館展出。