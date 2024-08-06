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中華郵政4關卡、臨櫃提問 112年攔阻詐騙金額逾7.4億元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政彰化西門郵局經辦員莊珮姿112年成功阻攔詐騙案件5件，總金額約364萬餘元。圖／中華郵政公司提供
中華郵政彰化西門郵局經辦員莊珮姿112年成功阻攔詐騙案件5件，總金額約364萬餘元。圖／中華郵政公司提供

為配合政府維護金融秩序及強化反詐騙宣導，中華郵政公司積極落實臨櫃關懷提問，減少民眾財產損失，經統計，112年度成功攔阻詐騙案件達1643件，總金額高達7億4615萬餘元。

中華民國銀行商業同業公會全國聯合會昨舉辦「金融反詐高階論壇」，會中表揚全國10位臨櫃關懷提問成效優異的金融機構基層行員。

其中，中華郵政彰化西門郵局經辦員莊珮姿112年成功阻攔詐騙案件5件，總金額約364萬餘元，曾遇客戶聲稱欲投資某公司，臨櫃提領現金179萬餘元，經關懷提問後，客戶出示手機Line群組對話內容，莊員察覺均為簡體字，且多為「虛擬貨幣」、「保證獲利」等字眼，隨即協請主管通知警方到場關懷，成功防制詐騙事件。

中華郵政表示，為深化防詐作為，2006年起設立專責單位、設訂預警指標，建立資訊系統輔助清查存款帳戶異常交易機制，並每日由專人進行查核研判，透過完善員工教育訓練，基層同仁加強臨櫃關懷提問，致力防堵金融詐騙事件發生，未來仍將秉持「為民服務」精神，盡善良管理人責任，持續為防制詐騙盡心盡力。

中華郵政 成功 詐騙

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