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持續高溫！明天立秋慎防午後雷陣雨 下周觀察颱風生成

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持續高溫！明天立秋慎防午後雷陣雨 下周觀察颱風生成

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天是24節氣的立秋，明兩天東北部、大台北地區斷斷續續下雨，其他各地早上雲量多可見陽光，周四至六（8至10日）需注意高溫。聯合報系資料照
明天是24節氣的立秋，明兩天東北部、大台北地區斷斷續續下雨，其他各地早上雲量多可見陽光，周四至六（8至10日）需注意高溫。聯合報系資料照

明天是24節氣的立秋，明兩天東北部、大台北地區斷斷續續下雨，其他各地早上雲量多可見陽光。中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周四前午後雷陣雨發展旺盛，明天北部山區慎防大雨；至於是否有颱風生成？黃恩鴻說，雖一個熱帶擾動較有機會發展成輕颱，但距離台灣遙遠且很快減弱，對台灣沒有直接影響。

根據氣象署官網，今天最高溫位於新北市三峽36.7度，其次為桃園市八德36.2度；最高累積雨量位於高雄市杉林區集來123毫米，其次為南投縣水里鄉玉峰國小119毫米，其他縣市包含屏東縣潮州、屏東縣竹田、南投縣水里、嘉義縣竹崎、台南市永康區國一N323K等，累積雨量均達到100毫米以上。

黃恩鴻說明，未來1周溫度仍高溫炎熱，雖然受到低壓影響，各地雲多有降雨，但高溫仍約32至34度，局部地區可達35、36度，由於環境風場偏西南風，北部地區包含大台北盆地天氣較熱，周四至六（8至10日）需注意高溫。

降雨部分，黃恩鴻指出，台灣仍處於大低壓帶附近，天氣較不穩定、水氣多，部分地區降雨不限於午後雷陣雨，周三低壓接近，桃園以北、宜蘭地區有局部短暫陣雨，中南部上午有零星降雨，各地午後雷陣雨較旺盛，需注意短延時強降雨集局部短延時豪雨。

周四（8日）前，東北部、桃園以北雲量多，有局部雷陣雨，其他地區多雲時晴。午後雷陣雨範圍與今天類似，西半部、東半部山區有局部短暫雷陣雨，強降雨區域往北偏，中部以北、東半部山區有局部大雨，北部山區有局部短延時豪雨發生機會，由於環境風場偏北風，明天北部山區雨勢會較大，平地也有降雨機會。

周四後，低壓逐漸東移，環境風場轉為偏西南風，水氣增加，降雨情況持續到周末，雨區轉偏向中南部地區，迎風面部分整日都有短暫陣雨或雷雨，其他地區為白天多雲到晴、午後局部短暫雷陣雨的天氣型態；下周環境風場雖仍是西南風，但有稍微減弱，中南部雨勢會較為趨緩。

颱風部分，黃恩鴻表示，目前日本南方海面、台灣東方海面是大片的低壓區，其中有幾個小低壓正在成形，其中，一個熱帶擾動較靠近台灣，預估周四就會減弱轉為西南風。

另一個靠近台灣東方海面較有發展機會，今明兩天往台灣靠近，但就算發展成輕度颱風，因受到環境限制，發展不會太明顯且很快就會減弱，對台灣沒有直接影響，若要有明顯的熱帶系統發展，要等到下周之後再觀察。

南投縣 屏東縣 高溫

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