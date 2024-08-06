南投信義鄉午後雷陣雨 土石流阻斷進出東埔村道路

信義鄉今天午後雷陣雨，近年逢強降雨易發生土石流阻斷道路的東埔村投95線4.3公里處，下午又遭土石流淹沒，目前雙向進出交通中斷並實施管制，須待雨勢停歇才能進場搶通。

交通部中央氣象署下午發布豪雨特報指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，南投縣等多個縣市有局部大雨或豪雨發生機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方落石，低窪地區慎防積水。

信義鄉投95線4.3公里處，往東埔溫泉區路段與野溪交會，近年逢較大雨勢易暴發土石流橫越路面阻斷交通；信義鄉下午雨勢不斷，信義鄉長全志堅說，下午大雷雨，東埔村投95線指標4.3公里處土石流淹沒道路，為避免車輛誤入危險，已實施雙向交通管制。

對於投95線此處易致災，國民黨立委游顥明天會同農業部林業及自然保育署南投分署、農村發展及水土保持署南投分署、交通部公路局中區養護工程分局信義工務段及南投縣府工務處、農業處踏勘，游顥說，此處易有土石流，復建經費估新台幣1億1000萬元。

另外，交通部公路局發布訊息表示，省道台16線指標24.5公里處民和路段發生邊坡土石滑落，雙向車道阻斷，請用路人改駛人倫聯絡道；經濟部水利署也針對水里鄉發布淹水一級警戒，若持續降雨，轄內易淹水村里及道路可能已開始積淹水，請注意應變。