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頭頸癌多藍領 健保給付新藥逾半年200家庭受惠

中央社／ 台北6日電

頭頸癌患者以藍領家庭經濟支柱居多，家庭收入過半不到新台幣5萬元，自費治療困難，甚至即使不吃不喝僅9%可負擔，幸好頭頸癌健保用藥與國際接軌，新制上路逾半年約200個家庭受惠。

台灣頭頸部腫瘤醫學會前任理事長朱本元今天在記者會表示，頭頸癌一直是台灣民眾健康的大威脅，尤其是口腔癌，因抽菸、喝酒及吃檳榔的壞習慣仍存在，發生率更是高居世界第一，比一般民眾更容易接觸「菸檳酒」的藍領勞工階層，是台灣頭頸癌高風險族群。

朱本元說，衛生福利部國民健康署提供的公費口腔癌篩檢，增加早期個案被提早發現、及時治療機會，早期個案治療效果與國際相當，但仍有部分個案因為擔心拖累家庭，發現疑似症狀仍不敢看病，被確診時可能已晚期，這些個案半數會復發，在經濟壓力之下，許多人選擇放棄治療。

台北榮民總醫院腫瘤醫學部部主任楊慕華表示，據統計，頭頸癌患者最多來自漁撈業、建築工程業、汽車客運業等，「他們是社會建設基礎勞動力，更是家庭經濟支柱」，過半家庭收入不到5萬元，就算不吃不喝僅9%可能自費治療，沒有健保支持，幾乎不可能擁有與國際接軌的治療。

衛生福利部中央健康保險署去年12月有條件給付復發或轉移性頭頸癌患者一線治療，健保署副署長龐一鳴說，據統計截至5月底，約200名患者受惠於新制。明年癌症新藥健保支持有機會獲50億元挹注，盼精進藥物治療、接軌國際指引，達到「降低癌症死亡率3分之1」目標。

今年50多歲的黃先生就是頭頸癌新藥健保給付受惠者，家庭經濟支柱的他曾確診舌癌，積極治療、控制良好，今年初卻復發，因腫瘤轉移無法手術，幸好符合健保給付條件，接受新藥治療3個月腫瘤明顯縮小，現在持續治療的他不再自怨自艾，終於願意走出家門，重新面對生活。

健保署 患者 腫瘤

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