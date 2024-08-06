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募集5000衣鞋包包助非洲防沙蚤 免稅店2天達標

中央社／ 桃園機場6日電

為協助非洲民眾免於沙蚤侵害，采盟免稅店再度與舊鞋救命協會合作，除募集舊鞋也增加衣服等品項，3天活動在第2天就達成5000件物資目標，呼籲民眾把握最後一天共襄盛舉。

采盟公司董事長古素琴下午接受媒體聯訪表示，采盟免稅店2016年起就與NPO組織「舊鞋救命協會」合作，雖因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦4年，但今年恢復並擴大舉辦，除了中午12時至下午4時，在桃園國際機場第二航廈1樓、台北總公司及高雄國際航空站3地同步進行，物資更由以往的二手鞋募集，擴增到衣物與包包。

古素琴說，2019年的活動共募集到2380雙鞋，今年為期3天的活動從昨天展開後，統計至6日已募得超過預計目標的5000件物資，希望7日最後一天可募集到更多民眾愛心，協助非洲貧窮地區居民提升衛教習慣及生活機能，讓愛心無國界，以行動支持環保，呼應「聯合國永續發展目標」（SDGs）。

從事美容業的李小姐透過家人獲知訊息後，特別盤整家中物資2天，將用不到的鞋、包包及衣服裝在行李箱中，利用閒暇時間與家人運送到機場，經過統計共捐出20個包、10多雙鞋及82件衣物，她說，以往多提供給舊衣回收中心，但發覺物品並未獲得妥善利用，這次轉而捐給采盟免稅店，希望透過他們協助非洲民眾，也讓閒置物品獲得更好應用。

采盟免稅店表示，希望藉此幫助非洲地區民眾，尤其是孩童們，免於因赤腳行走而遭到沙蚤侵蝕，沙蚤來自東非，以人血寄生，在物資貧乏地區，沙蚤流行率可達到60%，最好的預防除了正確衛教、保持環境整潔，就是穿上保護雙腳的鞋子。

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