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國5接蘇花改環評過關 高公局估121年完工

中央社／ 台北6日電

國道5號銜接蘇花改環評案今天通過審查，高公局表示，預期將與「蘇花安」同時於121年完工，未來可藉由分流方式，避免過境車流進入蘇澳市區，造成市區交通惡化。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第17次會議，審查「國道5號銜接蘇花改公路計畫環境影響說明書」，最後審查通過。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，計畫以國道5號蘇澳端點為起點，並於新城溪北岸布設匝道銜接蘇澳服務區，路線往南跨越新城溪、台9線及台鐵宜蘭線後，布設多座短隧道穿越九股山及糞箕湖山，隧道間以橋梁搭配路堤連接，於永樂國小東側出隧道群，跨越台鐵北迴線後，南北向分離於蘇花改白米橋至東澳隧道路段銜接回蘇花改，全長約7.1公里。

高公局指出，後續將與宜蘭縣政府密切配合，積極推動「國道5號銜接蘇花改公路計畫」，預期與「蘇花安」同時於121年完工。

高公局說，國道5號與「蘇花改」銜接後，可藉由分流方式，避免過境車流進入蘇澳市區造成市區交通惡化，也可緩解台9線部分路段、路口瓶頸，進而改善並強化蘇澳整體交通網運轉。

國道 蘇澳 蘇花改

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