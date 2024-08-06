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45道雜糧美味料理 「臺灣好糧報到」教你做

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
「臺灣好糧報到」精選了45道以國產雜糧為主要原料的料理，搭配國產蔬菜，呈現色香味俱全的美味佳餚。圖／中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會提供
「臺灣好糧報到」精選了45道以國產雜糧為主要原料的料理，搭配國產蔬菜，呈現色香味俱全的美味佳餚。圖／中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會提供

農業部農糧署為提升國產雜糧在校園及家庭中的使用率，持續推動多項輔導措施，為讓更多人了解國產雜糧的優質特性，農糧署輔導出版「臺灣好糧報到」一書，由台灣農業科技資源運籌管理學會及中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會共同完成。

「臺灣好糧報到」精選了45道以國產雜糧為主要原料的料理，搭配國產蔬菜，呈現色香味俱全的美味佳餚，這些食譜不僅適合作為校園午餐菜單，同樣適合在家庭日常三餐中使用， 該書特別設計了擬人化圖偶，將國產雜糧化身為可愛活潑的小天使，搭配逗趣的對白， 生動有趣地介紹了國產雜糧的各種優點和營養價值； 此外書中還有營養師針對每種雜糧的營養成分進行專業分析和提醒，讓讀者在烹飪的同時，能夠更加了解如何均衡飲食，攝取多元營養。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會表示，「臺灣好糧報到」不僅是 一本料理指南，也是一本食農教育的寶貴資源，旨在從根本上提升國產雜糧的普及率， 並推廣健康飲食的理念，希望能夠進一步推廣國產雜糧的使用，讓更多人認識到國產 雜糧的高品質與多樣性，同時也能促進學生的健康飲食習慣和國內雜糧產業發展。

健康飲食 料理

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