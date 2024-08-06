低壓帶持續影響 北部山區7日防局部豪雨

氣象署今天表示，明天仍受到大低壓帶影響，但午後雷陣雨範圍北移，中部以北山區防大雨、北部山區可能有豪雨；8日起至週末偏西南風，大台北、中部近山區等地留意攝氏36度以上高溫。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，未來一週持續受台灣附近至日本南方海面這片大低壓帶影響。明天同樣有顯著降雨，但範圍與今天相比會北移至東北部、桃園以北地區有局部短暫陣雨，午後雷陣雨範圍包含西半部地區及東半部山區，其中在中部以北山區可能有局部大雨、北部山區可能有局部豪雨。

黃恩鴻表示，8日起至13日大低壓帶逐漸東移，環境轉偏西南風，中南部不定時有短暫陣雨或雷雨，其他多雲時晴，午後各地有局部雷陣雨。

氣溫部分，黃恩鴻指出，未來一週高溫約攝氏32至34度，其中8日至11日西南風較強，大台北盆地、花東縱谷、中部近山區可能會有局部36度發生的機會。

黃恩鴻提到，雖然下週大低壓帶有逐漸東移的跡象，但台灣仍受其影響，天氣略不穩定；在大低壓帶中的東側有一個熱帶擾動，本週末之前有機會發展為熱帶性低氣壓，是否會增強成颱風仍需再觀察，但由於距台遙遠，因此沒有直接影響。

黃恩鴻說，至於後續大低壓帶中是否還有其他熱帶系統發展，氣象署將持續密切觀察。