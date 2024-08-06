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風災後高雄新增8例類鼻疽 其中1人住進加護病房

中央社／ 高雄6日電

高市府衛生局今天公布，高雄市近1週新增8例類鼻疽個案，其中一名79歲家住梓官區男性個案，7月31日因呼吸喘、意識不穩至義大急診就醫，後因意識改變8月1日住進加護病房。

衛生局發布新聞稿表示，8例類鼻疽個案居住地，分別為永安區1例、楠梓區1例、梓官區5例及林園區1例；8名個案皆有多重慢性病史，經疫調確診個案間無流行病學相關，研判為社區散發感染。

衛生局說明，類鼻疽是由感染類鼻疽桿菌引起，此菌在土壤、水池及積水環境中存在，會感染馬、羊、豬等動物及人類，主要傳染途徑是由皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水而引起，但也可能經由吸入、食入受污染土壤或水，或吸入受污染塵土；一般情形下，並不會由人直接傳染給人。

衛生局指出，類鼻疽症狀表現差異極大，可能為無症狀，常見病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，須儘速以適當抗生素治療。

衛生局說明，風災過後積淹水易造成土壤中病原菌散播，民眾可能因接觸污水、污泥或吸入環境中病原菌而染病；糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，重症機率較高，如有發燒、胸痛、咳嗽等症狀請儘速就醫，及早診斷與治療。

尤其是老年人、糖尿病、癌症、腎功能不佳等有慢性疾病或免疫力較差的人為高風險族群，衛生局呼籲，民眾務必落實防疫4要：「裝備要齊全」、「積水要清除」、「飲食要注意」、「有症狀要就醫」。

此外，衛生局也請臨床醫師提高警覺，若發現颱風雨後積淹水影響地區民眾有未明原因發燒者，尤其是高風險族群，應將類鼻疽列入鑑別診斷考量，給予妥適治療，並儘速通報，同時採集檢體送檢驗。

發燒 衛生局 風險

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