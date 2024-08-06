近4成換腎病人因心血管疾病死亡 醫籲定期監測

末期腎臟病變患者發生心血管疾病風險比一般人更高，換腎也無法完全改善，醫師提醒，將近4成的換腎病人因心血管疾病死亡，是主要死因之一，定期監測心血管很重要。

台灣腎臟醫學會、中華民國心臟學會及台灣移植醫學學會今天共同舉辦「台灣腎臟移植病人心血管疾病照護共識」記者會。台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯提到，腎臟移植是末期腎臟病患最佳治療方式，但在腎臟移植後，原先就因腎病變影響而造成的心血管疾病，即便術後仍須加以留意。

台灣腎臟醫學會腎臟移植推展委員會主委陳呈旭說明，因為尿毒症關係，腎臟病患者在進入透析前，血管就已經慢慢鈣化，就算換腎也沒有辦法完全改善，根據統計，將近40%的移植病人因心血管疾病死亡。

陳呈旭分享個案是1名60多歲腎病變末期腎病患者，本身同時還有糖尿病，這名患者在接受妹妹捐贈的腎臟時，進行了術前檢查，當時心電圖、心臟超音波皆是正常，但術後卻出現無法正常小便的情況，進一步檢查發現患者的心臟受到侵犯，隨後還出現胸悶、心跳過速、意識改變等症狀，心電圖顯示心肌梗塞，緊急進行冠狀動脈繞道手術後恢復良好。

陳呈旭指出，台灣心臟血管治療技術已經相當純熟，最重要是病人有症狀前介入，應納入定期年度篩檢追蹤，當有心血管症狀或被偵測到可能有心血管疾病風險時，就須盡快轉到心臟科，及早控制疾病。

中華民國心臟學會主委吳彥雯說明，腎臟病患的替代療法無論是透析或換腎，都可能會面臨心血管風險，這次3個學會發表照護共識，也希望可以讓患者得到最好照顧，從生活作息、適當飲食到三高控制，還有不要亂吃不知來源的成藥或中藥，都必須留意，才能避免最後腎臟因心血管風險而斷送最後一哩路。