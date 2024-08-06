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新北三芝樂天社區轉成藝術共創農村 獲推薦金卓越選拔

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區樂天社區轉變成為農藝創新共好共生的社區關懷據點，新北市府的推薦之下參與了衛福部金卓越社區的選拔。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區樂天社區轉變成為農藝創新共好共生的社區關懷據點，新北市府的推薦之下參與了衛福部金卓越社區的選拔。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝區樂天社區發展協會是一群樂天的長輩所組成，在年輕人的返鄉與公部門的資源挹注下，讓樂天社區從農再社區逐漸轉變成為農藝創新共好共生的社區關懷據點，在新北市府的推薦之下參與了衛福部金卓越社區的選拔，樂天社區的所有成員不分老少全體動員，展現最有活力的精彩成果。

樂天社區發展協會執行祕書賴芝瑩說，樂天社區風景秀麗、藝術量能更是相當豐富，在金卓越社區的選拔中，除了展現與有恆社區及福成社區的小旗艦計畫成果，還有在地藝術家的作品為社區妝點，更加還有社區中的大專院校、講師與團體為社區長輩及學童提供的多項照顧及資源，眾多能量的集結，成就了樂活與美好的樂天社區。

樂天社區發展協會理事長賴廷彰感謝所有共同參與夥伴們的支持，不只是讓樂天社區在金卓越社區的選拔評比中充滿了亮點，更加感謝平日裡的社區帶動，讓樂天社區不再只是刻板印象中的農村社區種種菜而已，還可以融入藝術與健康促進，呈現社區的多元、精彩面貌。

藝術家 長輩

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