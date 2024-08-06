喪母罹癌病友揮灑生命作畫 童綜合醫院展希望畫作

楊婉青經歷喪母又罹癌，卻說這是老天賜予的禮物，讓她能停下休息。治療期間強忍病痛，提筆畫下「鬥魚」象徵抗癌的自己。童綜合醫院展出31幅彩繪希望的得獎畫作，為癌友打氣。

童綜合醫院轉角藝術空間即日起至8月26日，進行癌症希望基金會「彩繪希望」繪畫比賽巡迴展覽，展出由癌症希望基金會與台灣禮來股份有限公司舉辦第十屆「彩繪希望」繪畫比賽的31幅得獎作品，鼓勵抗癌路上的夥伴更有力量前行。

畫展開幕典禮今天登場，獲得癌症病友組第2名的楊婉青、兒童特別組佳作的盧湘云（楊婉青姪女）到場分享。楊婉青是第2次參加彩繪希望比賽，此次她畫下「鬥魚」，象徵抗癌路上的自己。

楊婉青說，「畫畫對我來說，不僅是一種抒發，更像是把自己對生命的熱愛與喜好畫出來」，她之前是母親的長期照顧者，歷經喪母之痛後隔年又罹癌。她卻認為這是老天爺賜給她的禮物，讓她終能停下休息。

2年來，楊婉青癌症二度復發，生活的打擊加上新藥物治療導致雙腳疼痛到無法行走，差點讓她無法生活自理。但她不願向癌症低頭，秉持「一切都是最好的安排」的信念。在比賽截止前一週完成作品。「鬥魚」展現她勇敢樂觀面對治療，努力的抱持希望迎接抗戰。

盧湘云也將阿姨的抗癌之路畫成「沙漏」，象徵患癌生命就像沙漏點滴流逝，與親人的相處也正在倒數，阿姨展現的堅強就像是耀眼的生命力光輝。「沙漏」獲兒童特別組佳作。

癌症希望基金會董事靳秀麗指出，希望鼓勵癌友與家屬透過繪畫記錄自己這一段的生命歷程，以嶄新的視角看待新的自己，為癌後生命賦予新的意義。

童綜合醫院副院長吳肇鑫說，許多研究顯示透過藝術療癒有助於癌友獲得更好的疾病控制，希望在院內舉辦繪畫展覽來激勵病人持續抗癌的勇氣。