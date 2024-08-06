快訊

老闆跑路...員工找不到人！台中知名餐廳才募VIP 客戶儲值20萬跳腳

劉文正真的還活著！退出歌壇後神隱33年 密友洩近況

喪母罹癌病友揮灑生命作畫 童綜合醫院展希望畫作

中央社／ 台中6日電

楊婉青經歷喪母又罹癌，卻說這是老天賜予的禮物，讓她能停下休息。治療期間強忍病痛，提筆畫下「鬥魚」象徵抗癌的自己。童綜合醫院展出31幅彩繪希望的得獎畫作，為癌友打氣。

童綜合醫院轉角藝術空間即日起至8月26日，進行癌症希望基金會「彩繪希望」繪畫比賽巡迴展覽，展出由癌症希望基金會與台灣禮來股份有限公司舉辦第十屆「彩繪希望」繪畫比賽的31幅得獎作品，鼓勵抗癌路上的夥伴更有力量前行。

畫展開幕典禮今天登場，獲得癌症病友組第2名的楊婉青、兒童特別組佳作的盧湘云（楊婉青姪女）到場分享。楊婉青是第2次參加彩繪希望比賽，此次她畫下「鬥魚」，象徵抗癌路上的自己。

楊婉青說，「畫畫對我來說，不僅是一種抒發，更像是把自己對生命的熱愛與喜好畫出來」，她之前是母親的長期照顧者，歷經喪母之痛後隔年又罹癌。她卻認為這是老天爺賜給她的禮物，讓她終能停下休息。

2年來，楊婉青癌症二度復發，生活的打擊加上新藥物治療導致雙腳疼痛到無法行走，差點讓她無法生活自理。但她不願向癌症低頭，秉持「一切都是最好的安排」的信念。在比賽截止前一週完成作品。「鬥魚」展現她勇敢樂觀面對治療，努力的抱持希望迎接抗戰。

盧湘云也將阿姨的抗癌之路畫成「沙漏」，象徵患癌生命就像沙漏點滴流逝，與親人的相處也正在倒數，阿姨展現的堅強就像是耀眼的生命力光輝。「沙漏」獲兒童特別組佳作。

癌症希望基金會董事靳秀麗指出，希望鼓勵癌友與家屬透過繪畫記錄自己這一段的生命歷程，以嶄新的視角看待新的自己，為癌後生命賦予新的意義。

童綜合醫院副院長吳肇鑫說，許多研究顯示透過藝術療癒有助於癌友獲得更好的疾病控制，希望在院內舉辦繪畫展覽來激勵病人持續抗癌的勇氣。

抗癌 癌症

延伸閱讀

張柏芝神隱半年瘋傳懷孕、罹癌 短短6秒影片現身曝近況

4月剛出道！27歲女偶像罹癌認「隱瞞病情」 淚訴：每天都很害怕

4月剛出道！27歲女偶像罹癌認「隱瞞病情」 淚訴：每天都很害怕

女星罹癌病逝享年36歲！許聖梅驚爆錄影遇「靈異現象」：拒秦偉說她

相關新聞

交通部試辦企業員工碳足跡盤查 未來有望轉換碳權交易

因應2050淨零碳排政策，交通部推動試辦「企業員工通勤足跡數位盤查」，結合企業ESG建置綠色里程登錄平台，追蹤員工碳足跡...

香菜災後天價...全台最大產地批發也要800元 平價最快9月上市

凱米風災重創中南部蔬菜產地，北部果菜批發市場的上價喊到每公斤1416元，下價卻224元，相差極大；全台香菜最大產地的彰化...

漲幅580%...香菜破千元 北農估：3到4周回穩

中南部接連受到凱米颱風及西南氣流影響下，蔬菜產地受到嚴重衝擊，菜價不斷攀升，有民眾更發現俗稱香菜的芫荽上漲到千元，就連九...

國5銜接蘇花改通過環評 2032年完工可疏解市區車流

為緩解蘇花改、蘇花安帶來的市區車流衝擊，交通部高速公路局辦理「國道5號銜接蘇花公路改善計畫」，環境評估作業今通過環境部審...

英仙座流星雨來了！南瀛天文館11日夜舉辦免費觀測導覽

三大流星雨之一的「英仙座流星雨」要來了！極大期在8月12日晚間至13日凌晨，每小時流星數(ZHR值)上看100顆。台南市...

肺炎鏈球菌5年同期新高 羅一鈞曝夏季流行原因：很反常

根據疾管署疫報，肺炎鏈球菌今年累計199例，為2020年以來，5年同期新高，其中23例個案死亡個案；今年累計個案中男性占...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。