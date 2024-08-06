交通部試辦企業員工碳足跡盤查 未來有望轉換碳權交易

因應2050淨零碳排政策，交通部推動試辦「企業員工通勤足跡數位盤查」，結合企業ESG建置綠色里程登錄平台，追蹤員工碳足跡，盼未來可有效追蹤且計算每人交通碳排，減少的碳排量有望轉換成碳權，在碳交所進行交易。

交通部今年再度參加亞太永續博覽會，今年展館主題設計為「淨零綠活 永續綠途」，其中為宣傳通勤低碳移動，交通部建置綠色里程登錄平台，並結合企業試辦通勤足跡碳盤查，紀錄企業員工通勤起迄點、里程數及交通工具，來計算其上下班通勤碳排量，企業則以交通補助作為誘因，鼓勵更多員工搭乘大眾運輸通勤。

交通部運研所副所長王穆衡指出，試辦時間自6月1日起為期3個月，目前已有台積電、日月光、中華電信等13家企業參與，希望從紀錄企業員工通勤情況及碳排量，並建立資料庫，確認未來是否以這樣的方式，擴大計算民眾搭乘大眾運輸通勤的碳排，並有望將其減碳量轉換成碳權，在碳交所賣給有需求的企業。

王穆衡指出，通勤使用綠運輸，與開燃油汽車相比的減碳量，以搭乘台北捷運通勤為例，每天通勤來回20公里、每月20天，每月可減少29.6公斤碳排，每月可減少約3.55公噸碳排，等於種了29.6棵樹。

王穆衡說，目前雖仍在企業員工登錄階段，但相比國外，台灣因推動TPASS、悠遊卡等電子票證，可計算出搭乘大眾運輸的里程數及時間，這是台灣的優勢，未來若推動成功可作為國外借鏡對象。

運研所表示，交通部自2010年起推動公路公共運輸計畫、TPASS通勤月票、Taiwan PASS交通電子票券、偏鄉幸福巴士、榮獲全球百大目的地故事獎的台灣6處國家風景區、自行車多元路線，如今又試辦鼓勵綠色通勤的企業員工通勤碳足跡盤查，都屬「永續綠途」推動項目。

而交通部在亞太永續博覽會的展館，除靜態展覽外，8月8日至10日展期間，也舉辦多場名人綠意分享、打人說故事及QA活動，館內也有自行車騎行體驗及競賽活動、手作DIY體驗及線上360度環景影像看美景等活動，還可換取限量特色小食，自備環保杯可裝取日月潭紅茶。