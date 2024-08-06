侵襲性肺炎鏈球菌感染創5年新高 疾管署籲打疫苗

衛福部疾管署今天表示，國內今年侵襲性肺炎鏈球菌感染症累計至8月5日共199例確診，為2020年來同期新高，其中23例死亡；父親節守護爸爸健康，籲接種肺炎鏈球菌疫苗。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在疫報說明，依據監測資料，國內今年累計至8月5日，共有199例侵襲性肺炎鏈球菌感染症確定病例、其中23例死亡，病例中男性占61%為多，65歲以上民眾占38%；病例數為2020年以來同期新高。

對於今年疫情，疾管署發言人羅一鈞說明，肺炎鏈球菌流行多發生於冬季；但今年夏季不僅有7年首見的夏季流感，又遇上第6波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。而呼吸道黏膜遭病毒破壞後，肺炎鏈球菌病毒會更容易附著，可能因此導致次發性感染。

為降低65歲以上民眾因肺炎鏈球菌導致肺炎等嚴重併發症或死亡機率，疾管署全年提供65歲以上民眾接種1劑公費13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13，簡稱13價疫苗）及 23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23，簡稱23價疫苗）。

羅一鈞指出，去年肺炎鏈球菌疫苗接種擴大至今，65歲以上完成接種者仍僅17%，目前疫苗庫存仍有87.8萬劑13價疫苗、6000多劑23價疫苗。根據衛福部十大死因統計，去年肺炎死亡1.7萬人為第3名，且男性肺炎死亡率為女性1.5倍，顯示男性更須注意防範肺炎威脅，父親節可帶爸爸接種，守護健康。

疾管署指出，接種肺炎鏈球菌疫苗可以有效降低感染後併發如肺炎、敗血症、腦膜炎等嚴重併發症風險，對中重症保護力高達75%。為確保完整免疫保護力，提醒65歲以上民眾依接種建議完成1劑13價疫苗及1劑23價疫苗接種，如有其中任一劑尚未接種者，應於間隔1年後完成接種。

此外，高風險對象（含脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏及正在接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者）、機構住民及洗腎患者接種13價疫苗，間隔8週以上即可接種23價疫苗，呼籲符合資格者儘速安排接種。