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香菜災後天價...全台最大產地批發也要800元 平價最快9月上市

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮偑港咖啡自種香菜，老闆莊浚勝採一把自我調侃「炫富」。圖／莊浚勝提供
彰化縣北斗鎮偑港咖啡自種香菜，老闆莊浚勝採一把自我調侃「炫富」。圖／莊浚勝提供

凱米風災重創中南部蔬菜產地，北部果菜批發市場的上價喊到每公斤1416元，下價卻224元，相差極大；全台香菜最大產地的彰化縣批發價約每公斤800元，出貨量不到正常的1/20，菜農預估八月復耕香菜上市，平價香菜要等到九月底。

家庭主婦近日面對蔬菜高價都「面有菜色」，中式料理不可或缺的青蔥，彰化縣青蔥產量排名全台前三名，因青蔥種「高地」，泡水受損不大，共同運銷到北部果菜批發市場，今粉蔥上價每公斤337元，下價143元，均價182元；彰化縣花椰菜種植面積也是全台前三名，幾乎被雨水泡壞，倖存的賣到北部果菜批發市場每公斤上價600元，均價387元，連葉帶菜甲的賣到溪湖鎮果菜市場是每公斤上價200元。

香菜產量銳減，價格飛漲，全台香菜最大產地彰化縣每日出貨量不到100公斤，無法與正常出貨量每日兩千公斤相比，價格更是相差懸殊，平常批發價約每公斤100元至200元，今產地批發價約800元，運銷到北部果菜批發市場，賣相好的賣到一市，上價每公斤高達1416，下價957元，均價1185元，二市的上價也破千，每公斤1100元，但下價224元，均價623元。

香菜昂貴，已從主打平價的超市絕跡，市場菜販少量販售，消費都都以一株、二株購買。北斗鎮香菜農顏佑任說，凱米來之前連日高溫，農田正午氣溫最高可達攝氏40度，那時已影響香菜生長，產量開始減少，凱米風雨豪雨再給香菜重重一擊，產量銳減到每日零星出貨，災後農民開始整地復耕，預計八月底採收，但香菜產量正常要等到九月底，屆時台灣小吃才有切碎新鮮香菜當佐料。

均價 香菜

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