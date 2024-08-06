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國5銜接蘇花改通過環評 2032年完工可疏解市區車流

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國道5號銜接蘇花改公路計畫平面示意圖。圖/交通部提供
國道5號銜接蘇花改公路計畫平面示意圖。圖/交通部提供

為緩解蘇花改、蘇花安帶來的市區車流衝擊，交通部高速公路局辦理「國道5號銜接蘇花公路改善計畫」，環境評估作業今通過環境部審查。高公局表示，工程預計2032年與蘇花安一同完工，屆時可避免過境車流進入蘇澳市區造成市區交通惡化，也可緩解台9線部分路段、路口瓶頸。

交通部公路局推動「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」已陸續於2018年2月至2020年1月分階段完工通車，由於蘇花改通車後，導致大量車流湧進蘇澳市區，對當地交通造成衝擊；未來公路局推動的「台9線蘇花公路安全提升計畫」通車後，也將引進更多車流往來花蓮。

高公局表示，為緩解當地交通衝擊，並因應地方多年來訴求國道5號直接銜接蘇花改需求，2019年開始辦理「國道5號銜接蘇花公路改善計畫可行性評估」，2021年11月奉行政院核定，後續由高公局持續辦理工程規劃設計及環評作業，環境影響說明書歷經環境部專案小組2次初審會議審查，今獲環境部環評審查委員會通過審查。

高公局表示，後續將與宜蘭縣政府密切配合，積極推動「國道5號銜接蘇花改公路計畫」，預期與「蘇花安」同時於2032年完工。

高公局指出，此計畫以國道5號蘇澳端點為起點，並於新城溪北岸布設匝道銜接蘇澳服務區，路線往南跨越新城溪、台9線及台鐵宜蘭線後，布設多座短隧道穿越九股山及糞箕湖山，隧道間以橋梁搭配路堤連接，於永樂國小東側出隧道群，跨越台鐵北迴線後，南北向分離於蘇花改的白米橋至東澳隧道路段銜接回蘇花改，全長約7.1公里。

高公局說明，國道5號與「蘇花改」銜接後，可藉由分流方式，避免過境車流進入蘇澳市區造成市區交通惡化，也可緩解台9線部分路段、路口瓶頸，進而改善並強化蘇澳整體交通網運轉。

蘇澳 蘇花改 高公局

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