環委均無意見 蘇花安、蘇花改通過環評大會

環境部今天於第17次環評大會審查「台9線蘇花公路安全提升計畫」（蘇花安）以及「國道5號銜接蘇花改公路計畫」（蘇花改）兩案，兩案均在環評委員全無意見下通過，與會環保團體認為，整體規畫來看兩者關係密切，應該併案審查，但環委對此建議並未採納。

蘇花路廊因地震豪雨引發邊坡土石流，道路柔腸寸斷，一來重創花蓮觀光，二來當地居民也長期提心吊膽，交通部長李孟諺6月底視察國5銜接蘇花改推動進度時便指出，蘇花安和蘇花改都希望爭取8月通過環評早日施工，外界普遍認為8月環評「必然通過」。

交通部公路局表示，蘇花改於2020年1月全線通車，由於「東澳-南澳」 、「和平-和中」及「和仁-崇德」等路段仍存在線形標準低、災損阻斷及路廊瓶頸，亟待提升安全性及服務標準，「台9線蘇花公路安全提升計畫」預計可大幅減少遇極端氣候致預警性封路機率，完工後提供宜花間安全回家的路，也有利大眾運輸發展促進地區觀光產業提高花蓮、宜蘭生活圈與台北都會區的可及性及可靠性，實現地方生活圈的構想並均衡區域發展。

而「國道5號銜接蘇花改公路計畫」部分，交通部高速公路局指出，為紓解國道5號與蘇花公路之間交通節點，因此於國道5號末端與蘇花改的白米橋-東澳隧道之間增設一連絡道，預期達到串接並建構完整公路路網、分流穿越性旅次以緩解地區交通負荷，並改善並強化蘇澳整體交通路網，提升區域交通運轉效率。

前蘇花改監督小組委員曾蘺予表示 ，蘇花安與國五案的銜接問題層出不窮，一個將近8年，一個9年的施工黑暗期，先前雪隧通車後帶來的巨大車流與對宜蘭當地人後續的社會影響就是年輕人買不起自己家鄉的房子，假日也無法出門，只是延續下一個雪隧惡夢，並且蘇花改上的醫療問題，蘇花安的環說書隻字不提，質疑兩案為何不併案處理。

環境權保障基金會執行長涂又文指出，蘇花地形複雜多變，相關地質調查是否足夠尚不可知，但其蘇花安道路所花經費、工程、工安的高強度所花心力跟技術，比其他高速公路或是快速道路均更顯複雜，在其他空運或是海運的頻率及補貼上，政府應該多增加方式手段來交通移動。

台灣蠻野心足生態協會研究員洪碩辰表示 ，在這整體計畫中仍有許多路段並沒有興建的必要，蘇花改可行性評估階段中就提到考量東澳至南澳段坍方及交通肇事率相對較低，非最急迫改善路段；國道五號銜接蘇花改，雖然交通部名義上區分為不同計畫，但從整體規畫來看兩者關係密切，絕非獨立的計畫，兩案加乘的影響應有總體性評估。

公路局回應，東澳段到南澳段間平時就有零星落石，凱米颱風也在該處造成土石流災情，交管一直到7月31日才解除，當地部落會議也指出在該路段交通往來的提心吊膽，蘇花安之目的就是要給予民眾安全的用路權利，不解環團怎麼會認為不應開發？

兩案在環評委員均無意見下順利通過，即使仍存有爭議，但外界認為交通部長李孟諺先前展現的態度是兩案今天通過的最大因素。