COVID-19疫情再降 估最快8月下旬脫離流行

衛福部疾管署今天表示，上週COIVD-19新增104例死亡，但就診人次和併發症都較前週降20%到30%；發言人羅一鈞預估，最快27日可宣布此波疫情結束，到11月底後才會再升。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在疫報記者會上說明，7月30日至8月5日新增446例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確定病例（併發症），較前週下降約23%，就診人次則比前週下降近30%，呈持續下降趨勢。

不過死亡部分，上週新增104例，較前週90例上升。疾管署發言人羅一鈞說明，是因前週颱風假較長，很多死亡證明上傳有所延遲影響，預估下週會再下降退回到80、90例左右。

對於疫情趨勢，羅一鈞說明，上週併發症446例，已很接近流行閾值的350例，若有連續2週都低於350例，就會宣布第6波流行結束，因此預估最快8月27日宣布。

疾管署監測資料顯示，KP.3變異株已經從與JN.1並列第1，上升站上第1位，變成主流病毒株；但因這波疫情感染人數多，對不同病毒株會產生交叉保護力，因此預估下波疫情會到在11月底、12月初的秋冬之交，才會再度上升，加上今年COVID-19疫苗提前至10月開打，盼可延遲、舒緩秋冬疫情。

新增COVID-19死亡中較年輕病例，防疫醫師林詠青說明，有個案為南部30多歲男性，有血液腫瘤、腦部腫瘤病史，未接種XBB疫苗；於7月上旬發生腦梗塞，懷疑與腦部腫瘤有關，至醫院就醫。

林詠青說，個案在住院期間發生全身倦怠、呼吸困難、發燒症狀，X光顯示有肺炎情況，COVID-19篩檢陽性，因為有呼吸急促、衰竭插管治療，轉加護病房並給予抗病毒藥物，但在出現呼吸道症狀1週後，呼吸狀況沒有改善，病況惡化死亡，死因為腦動脈阻塞、COVID-19併發肺炎。