超扯氣墊鞋！「氣墊」竟是透明水管

氣墊鞋變成一種標準配備，許多運動鞋、甚至休閒鞋都內裝氣墊。但是看起來像是氣墊，真的就是氣墊嗎？如果是透明塑膠水管，會不會太誇張？

一名新莊民眾爆料指出，他先前在板橋火車站旁邊的知名百貨公司購買了一款裝有氣墊的休閒鞋，因為不是很高昂的售價，原本以為是內裝便宜氣墊，穿了一段時間鞋子磨損之後才發現，根本不是內裝氣墊，只是一截透明塑膠水管！

氣墊有好有壞，知名運動鞋品牌NIKE在2016年發表一款NBA球星Kobe Bryant在2008年北京奧運時穿的Hyperdunk 2008複刻版限量籃球鞋，不久央視報導該款氣墊鞋沒有廠商提到的zoom air氣墊。新聞報導之後，大陸NIKE道歉，退一賠三，球鞋原價一雙大約8000台幣，消費者可以拿回將近台幣2萬多元。

運動鞋氣墊的種類很多，功能各有不同，比較常見的是用廉價的氣墊，冒充高級氣墊，沒想到這次消費者發現的是有人用透明塑膠水管冒充氣墊。

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