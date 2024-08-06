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熱浪消暑好去處 新北市推這農場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

盛夏熱浪正是品嘗消暑料理的好時機，新北市政府農業局推薦到惜食分享餐廳享用當季在地清涼蔬果。新北市政府農業局分享，「牧蜂農莊」不僅產出高品質蜂蜜，更推出使用在地食材製作的美味料理；以生產靈芝聞名的「三才靈芝生態農場」，也用新北綠竹筍製作特色料理，讓遊客邊感受山林的清涼邊品嘗美食。

新北市政府農業局表示，「牧蜂農莊」位於三芝區，四面環山環境靜謐，自產自銷高品質蜂蜜，也栽植各種蔬果，並提供導覽與食農教育活動，是民眾踏青的好去處。夏季是綠竹筍和皇宮菜產季，農場不只將新鮮美味的當地綠竹筍做成消暑的涼筍，還拌以各種蔬果做成雞精蔬菜拌麵。位於石碇區的「三才靈芝生態農場」是消暑的好選擇，農場位於石碇廣大的森林間，環境清新，相當適合培育靈芝。除了栽植靈芝以外，農場也提供民眾到訪遊玩，許多生態導覽和DIY活動都相當具有特色。

聚傳媒

料理 蜂蜜

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