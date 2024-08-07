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「麟洋神蹟」奧運二連霸 北市12運動中心免費入場
照片取自臺北市政府
臺灣黃金羽球男雙組合選手王齊麟、李洋於4日在巴黎奧運為我國摘下本屆首面金牌，更成為奧運史上首對完成2連霸的羽球男雙組合；臺北市政府體育局與全民同慶「麟洋神蹟」，全市12座運動中心自8月6日至12日健身房及游泳池免費入場；此外，參與「U-Sport計劃」的臺北市民會員，自8月6日至9月5日還可享「U幣加碼送、5U變10U」的為期1個月好康，藉此與民眾分享最高體育殿堂的感動時刻，一同用熱血運動為「麟洋配」大力喝采。
臺北市政府體育局王泓翔局長表示，北市體育局榮幸與全民共同見證「麟洋神蹟」，為同慶這份奪金喜悅，王齊麟、李洋在奧運殿堂上奪金連霸固然難能可貴，而兩人在球場上展現出的無比拚勁更是令人敬佩，尤其從東京奧運摘金後歷經低潮，但始終努力不懈、堅持不息，如今再攀高峰，完美詮釋臺灣人堅韌不拔的運動家精神，體育局希望透過鼓勵全民運動，除與民眾共同延續體育最高殿堂的感動時刻，一同熱血為「麟洋配」大力喝采之外，也期盼能讓更多人愛上運動，將體育精神向下扎根，持續孕育更多臺灣之光。
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