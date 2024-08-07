聽新聞
test
0:00 / 0:00

「麟洋神蹟」奧運二連霸 北市12運動中心免費入場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

    臺灣黃金羽球男雙組合選手王齊麟、李洋於4日在巴黎奧運為我國摘下本屆首面金牌，更成為奧運史上首對完成2連霸的羽球男雙組合；臺北市政府體育局與全民同慶「麟洋神蹟」，全市12座運動中心自8月6日至12日健身房及游泳池免費入場；此外，參與「U-Sport計劃」的臺北市民會員，自8月6日至9月5日還可享「U幣加碼送、5U變10U」的為期1個月好康，藉此與民眾分享最高體育殿堂的感動時刻，一同用熱血運動為「麟洋配」大力喝采。

    臺北市政府體育局王泓翔局長表示，北市體育局榮幸與全民共同見證「麟洋神蹟」，為同慶這份奪金喜悅，王齊麟、李洋在奧運殿堂上奪金連霸固然難能可貴，而兩人在球場上展現出的無比拚勁更是令人敬佩，尤其從東京奧運摘金後歷經低潮，但始終努力不懈、堅持不息，如今再攀高峰，完美詮釋臺灣人堅韌不拔的運動家精神，體育局希望透過鼓勵全民運動，除與民眾共同延續體育最高殿堂的感動時刻，一同熱血為「麟洋配」大力喝采之外，也期盼能讓更多人愛上運動，將體育精神向下扎根，持續孕育更多臺灣之光。

聚傳媒

東京奧運 運動 體育

延伸閱讀

李洋的高中教練請命...促興建國家羽球中心 謝國樑推一把

王齊麟海巡「網敲碗放閃女友陳詩媛、讚他好歌喉盼出專輯」 他3字回應超甜

王齊麟新搭檔是他！戴資穎、李洋退役…台灣羽球大時代結束？無法想像2028奧運

「麟洋配」陸網信以為真！李洋牽手王齊麟1動作藏玄機

相關新聞

邱泰源：明後年都不調健保費

「健保改革勢在必行，還有很多政策可以做，不需優先調漲保費。」衛福部長邱泰源昨接受本報專訪承諾，「明後年都不需調整健保費率...

邱泰源：拚明年調高健保補充保費

近日台灣股市暴跌暴漲，引發矚目，而攸關上千萬位股民權益的補充保費費率即將進入修法階段，衛福部長邱泰源昨接受本報專訪表示，...

亞太永續博覽會／統一超綠消費 4方案拚永續

打造單一企業規模最大永續生活體驗場域，統一超商旗下關係企業7-ELEVEN、星巴克、黑貓宅急便攜手參與二○二四第三屆亞太...

蘇花安、國5銜接蘇花改 環評通過

蘇花路廊因地震、豪雨引發邊坡土石流，道路柔腸寸斷，交通部公路局規畫「台9線蘇花公路安全提升計畫」，儘管有環保團體主張應進...

持續高溫！明天立秋慎防午後雷陣雨 下周觀察颱風生成

明天是24節氣的立秋，明兩天東北部、大台北地區斷斷續續下雨，其他各地早上雲量多可見陽光。中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周四...

烏山頭水庫放水 隆田ChaCha「冰涼」一夏

臺南隆田Cha Cha園區迎接夏至來臨，於8月10日至8月11日舉辦「隆田ChaCha消暑季」，配合烏山頭水庫灌溉放水，園區內水圳支流預計當天也將開放民眾體驗，並擴大舉辦以「冰品」主題的系列活動，還有live音樂表演、小小冰品店長DIY，以及冰品闖關活動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。