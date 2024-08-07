「麟洋神蹟」奧運二連霸 北市12運動中心免費入場

臺南隆田Cha Cha園區迎接夏至來臨，於8月10日至8月11日舉辦「隆田ChaCha消暑季」，配合烏山頭水庫灌溉放水，園區內水圳支流預計當天也將開放民眾體驗，並擴大舉辦以「冰品」主題的系列活動，還有live音樂表演、小小冰品店長DIY，以及冰品闖關活動。

2024-08-07 01:06