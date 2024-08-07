烏山頭水庫放水 隆田ChaCha「冰涼」一夏
照片取自臺南市政府
臺南隆田Cha Cha園區迎接夏至來臨，於8月10日至8月11日舉辦「隆田ChaCha消暑季」，配合烏山頭水庫灌溉放水，園區內水圳支流預計當天也將開放民眾體驗，並擴大舉辦以「冰品」主題的系列活動，還有live音樂表演、小小冰品店長DIY，以及冰品闖關活動。
臺南市文化局局長謝仕淵表示，隆田Cha Cha園區過往曾是總爺、蕭壟糖廠運送糖至高雄港出口的轉運站，提到甘蔗、五分車及冰棒都是許多老一輩的兒時回憶，而園區將文資歷史轉譯，以平易近人的冰品活動拉近民眾與文資的距離，尤其冰品闖關遊戲，帶入各國冰品知識，例如土耳其冰淇淋的小祕密、印度或馬來西亞流行冰品介紹等。
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