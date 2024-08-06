凱米後11例本土類鼻疽 113年累計18例創5年最高

疾管署今天表示，強颱凱米後確診11例本土類鼻疽病例，皆在南部，個案都在治療中，其中3例仍在加護病房；今年累計18例本土，為5年同期最高，預估下週會再增。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在疫報表示，凱米颱風過境後新增12例類鼻疽確診，其中11例為本土，分別為高雄市8例、台南市2例及嘉義縣1例，年齡介於30多歲至80多歲，其中10位有慢性病史。今年已累計18例本土，為2019年以來同期最高。

疾管署防疫醫師林詠青說明，3例個案收台加護病房，其中1例為嘉義縣40多歲男性，沒有慢性疾病但有酗酒習慣，7月底有發燒症狀，後續出現嘔吐、胸悶、高燒、黃疸情況，發病後3天就醫，檢查發現肝指數上升，診斷為猛爆性肝炎收住院病房。

這名個案住院期間一度休克，經過急救插管轉加護病房，發現有肺炎，後來血液檢出類鼻疽桿菌，通報並且確診；目前已沒有發燒，但持續意識不清，仍在插管治療。

另1例為台南市70多歲女性，林詠青指出，有高血壓、糖尿病、癌症病史，7月底發燒、畏寒、全身無力，急診就醫被懷疑菌血症，當時插管轉加護病房治療，血液檢出類鼻疽致病菌通報確診，仍在加護病房插管。

還有高雄市70多歲男性，林詠青指出，有糖尿病、心臟病，7月底呼吸困難、意識不清到急診就醫，發現發炎指數上升；且有腎臟損傷、胸部X光顯示肺炎，血液檢出類鼻疽確診，仍在加護病房插管治療。

林詠青說，類鼻疽主要感染途徑是皮膚接觸受土壤污染的水源、食入或吸入受污染塵土。症狀包含發燒、頭痛、局部皮膚潰瘍等，糖尿病、肝臟疾病、癌症、免疫功能缺損患者及過度飲酒者都是高風險，嚴重可能造成肺炎、腦炎、敗血症，致死率從4成到75%。

疾管署發言人羅一鈞指出，台灣過去颱風後常有類鼻疽通報增加狀況，以2005年海棠與泰利颱風後，總計42例本土類鼻疽最多，當時病例集中在台南與高雄交界的二仁溪流域。這次因凱米颱風災害區域廣泛，疫情散發在嘉義到高屏交界，提醒雲嘉南高屏地區都需注意，不排除總病例數上看40例。

羅一鈞說明，過去颱風後2到4週為類鼻疽確診高峰，預估下週仍有新病例，到8月下旬才會明顯下降。即時就醫可大幅減少死亡風險，近年國內死亡率遠低於國際，提醒民眾盡快就醫，今天再次發布通函提醒醫界注意疑似病患。